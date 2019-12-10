中关村在线消息：近日据悉，从中国铁路北京局集团有限公司了解到，自12月10日起京津城际铁路及延长线7个车站试点实施电子客票业务。



京津城际铁路今日起试行电子客票

这7站包括北京南、天津、天津西、武清、塘沽、滨海、军粮城北。

北京铁路局表示，试点电子客票可进一步提升客运服务质量，提高客运组织效率，方便广大旅客出行。

此次是北京铁路局管内继京沪高铁北京南至德州东段间6个站和京雄城际铁路（北京西至大兴机场段）试行此项业务之后，选取的第三条试点线路。

同时，本次调整后，如果旅客上、下车站均为已实施电子客票的试点车站，其购买的动车组列车车票为电子客票。

实行电子客票后，旅客购票、进站乘车、退改签等流程将发生一些变化，比如凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机完成实名制验证、进出站检票手续。需要提醒乘客，在试点车站窗口办理改签业务时，纸质车票改签后的新票仍为纸质车票。

通过12306网站（含手机客户端）购票的旅客，可自行打印或下载购票信息单；旅客通过互联网购买试点车次电子客票时，支付成功页面将提示“您本次购买的车票是电子客票，无需换取纸质车票，请乘车人持购票身份证件检票乘车。”

网站页面增加“我的行程”功能，对于通过铁路12306（手机APP）刷脸核验的用户，可查询本人作为乘车人，通过铁路12306（手机APP）、试点车站窗口（含客票代售点和自动售票机，下同）购买的所有列车购票记录。

发售儿童票时需要录入乘车人或随行人证件信息；通过车站窗口、自动售票机购票的旅客，铁路部门提供购票信息单，并请旅客当场核对信息；在试点车站窗口办理改签业务时，纸质车票改签后的新票仍为纸质车票。

试点车站售、取学生票，要核验学生证、优惠凭证和身份证件采集本学年优惠资质。学生购票后，可持核验通过的身份证件进站检票乘车。

旅客持中华人民共和国居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证等可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机完成实名制验证、进出站检票手续；旅客持户口簿等不可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过人工通道完成实名制验证、进出站检票手续。

旅客乘车时，须按购票信息显示的车厢号和座位号就座，遇列车工作人员查验车票时，旅客应出示购票时使用的有效身份证件原件。

如需改签、退票，使用电子支付方式购票的旅客，可通过12306网站或车站指定窗口办理改签、退票手续；使用现金方式支付或已打印报销凭证的旅客，须到车站指定窗口办理。

如需报销凭证，可于开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口（含自动售取票机、代售点窗口）打印；超过30日的，可联系12306客服中心办理。【7343339】

（文中图片来自互联网）

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