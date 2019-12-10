中关村在线消息：近日外媒报道，据研究公司IDC的数据，由于Apple Watch，AirPods和Beats耳机日益普及，苹果可穿戴设备出货量在2019年第三季度增长了近两倍。



IDC报告苹果可穿戴设备出货量上季度快速飙升

据IDC预计，苹果上一季度的可穿戴设备出货量为2950万部，高于2018年第三季度的1000万部。

苹果仍然是全球最大的可穿戴设备供应商，AirPods Pro的推出以及Apple Watch Series 3型号的折扣将使该公司保持领先地位。

苹果没有透露可穿戴产品销售情况，但所有迹象都表明Apple Watch和AirPods销售情况良好。

苹果的“可穿戴设备，家居和配件”收入在2019年第三季度达到创纪录的65亿美元，比去年同期的42亿美元增长了54%。

除Apple Watch，AirPods和Beats外，该类别还包括HomePod，Apple TV，iPod touch以及苹果品牌和第三方配件。目前，消费者在Apple.com上下达的AirPods Pro订单，预计将于明年1月份交货。【7343325】

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