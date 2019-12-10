中关村在线消息：近日据外媒报道，欧盟委员会已经批准了32亿欧元的资金，用于欧盟的多个项目，这些项目旨在进一步开发新的电池技术。



欧盟审批提供32亿欧元资金给电池技术研发项目

这笔资金来自几个欧盟成员国，包括比利时、芬兰、法国、德国、意大利、波兰和瑞典。公共资金将允许私人公司额外投资50亿欧元。

据欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯特格表示：

“欧洲的电池生产对我们的经济和社会具有战略意义，因为它在绿色出行和能源、创造就业机会，可持续性和竞争力方面具有潜力。批准的援助将确保这一重要项目能够继续进行而不会过度扭曲竞争。”

这笔公共资金将用于研究原材料的开采和加工，先进的化学材料的生产，电池单元和模块的设计以及如何将其集成到系统中，最后用于回收或重新使用旧电池的方法。

为这类项目提供资金是委员会主席Ursula von der Leyen于今年早些时候在宣言中提出的任务之一。

通过投资电池技术的研发，欧盟希望实现其到2050年达成零碳经济的目标。这笔资金可能意味着电动汽车等产品具有更大的电池容量，可以具有更好的续航里程，并确保这项技术更加环保。【7343288】

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