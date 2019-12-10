国行Switch今日首销 网友证实锁服不锁区

中关村在线消息：今日凌晨，国内许多玩家期待已久的腾讯任天堂Switch正式开售，售价2099元。有网友在拿到手以后第一时间分享了国行版的一些信息，证实了国行版Switch采用了“锁服不锁区”的策略。

国行Switch正式开售

据网友介绍，国行Switch是可以插入并正常使用海外版卡带，且海外版的游戏也能正常更新补丁；但是国行版只能使用微信扫码登陆（登陆之后会生成国服账号），并没有提供任天堂账号的登陆入口，也无法和外服账号关联，国服与外服可以互相搜到账号信息，但无法添加好友。



国行/外版服务器不互通

同时，外服账号不能登陆国行机器，国服账号也不能登陆外版机器，两个机器之间无法转移账号数据，eShop商店也不能相互切换，当前国服商店中只有《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》这一款游戏，且只支持微信支付购买，其他游戏还需要由腾讯后期引进并通过国内审核。

值得注意的是，经过玩家实测，国行和海外版本的Joy-Con、Pro手柄、健身环等配件均可通用。【7343123】

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