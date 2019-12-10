早报：国行Switch正式发售 诺基亚智能电视将至

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

千呼万唤始出来，国行Switch终于来了！

国行版任天堂Switch正式发售 售价2099元





国行任天堂Switch在今天凌晨正式开售，售价2099元，预装《新超级马里欧兄弟U》体验版，完整版需单独购买。

随国行Switch一同上市的游戏是《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》，在数周内还将陆续放出《马力欧卡丁车8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》，售价均为299元。

诺基亚会做出什么样的智能电视来呢？看下面这条。

诺基亚智能电视将于今天正式发布





诺基亚宣布授权印度电子零售商Flipkart制造首款诺基亚品牌智能电视，该产品将于今天在印度正式发布，售价为41999卢比，约合4142元人民币。

据悉，诺基亚智能电视采用55英寸4K屏幕，刷新率为60Hz，无边框设计，同时配备MEMC技术、智能调光技术、杜比视界和HDR 10功能。与此同时，诺基亚智能电视还采用JBL扬声器，具有杜比音频，杜比数字和DTS TruSurround技术。

说完智能电视，再来看看智能汽车。

蔚来李斌：60%用户开通了自动辅助驾驶





在2019年中国企业领袖年会上，蔚来创始人董事长、CEO李斌演讲中透露，有60%的蔚来用户开通了自动辅助驾驶功能，有的用户一天内使用时长达9小时。

李斌表示：“像北京堵车或者是天气情况好的时候开高速的话，它确实能让你的开车驾驶变得更加轻松，脚至少能解放”。

不过说到自动驾驶，大家还是小心点为好。

特斯拉又闯祸了 自动驾驶撞警车





据外媒报道，近日一辆特斯拉Model 3在美国康涅狄格州诺沃克市95号州际公路附近撞上了两辆车，其中包括一辆警车。调查显示，当时这辆特斯拉Model 3正处于自动驾驶模式，而驾驶员在检查后座的宠物狗，因为没有及时发现情况。

自动驾驶离不开卫星定位和导航，下面我们就来看一条关于我国卫星事业的新闻。



北斗全球系统核心星座今年底部署完成





中国卫星导航系统管理办公室宣布，今年底北斗三号将完成所有中圆地球轨道卫星发射任务，北斗全球系统核心星座部署完成，明年北斗全球系统将全面建成。

最后来看两条科技相关股市的新闻，真是有人欢喜有人愁啊。

酷派股价大涨60% 明年扭亏为盈





酷派集团股价在昨天报收0.26港元，大涨59.5%。酷派CEO梁锐表示：“截止2018年，公司还处于亏损，今年7月成功复牌后，每个月开始盈利，今年可以做到不亏损，明年争取实现扭亏为盈。”





暴风集团昨晚再次发布关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告。公告称，截至目前，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限内披露2019年年度报告的风险。

根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7343113）

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