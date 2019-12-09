晚报：疑华为P40曝光 沈鹏回应水滴筹整改

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为P40渲染图曝光：双打孔曲面屏 保留音量键



华为P40渲染图曝光

有国外博主提前曝光了华为40的渲染图，并给出了详细屏幕规格参数。消息称，华为P40将采用6.57英寸AMOLED屏幕（前置双打孔屏方案），分辨率2K/FHD+，支持HDR、DCI-P3。



从渲染图来看，后置镜头凸出于机身，侧面可以看到明显的曲面侧屏过渡，机身保留音量键和电源键，也从侧面证明其屏幕曲率不会有华为Mate 30 Pro那么大。当然，P40的外观最终如何设计，还需要更多证据佐证。

按照惯例，华为P40系列将继续在拍照上继续精进，鉴于M30 Pro的后置镜头数量已经达到4枚，不排除P40系列继续增加到5枚的可能。至于处理器，则基本可以确定是麒麟990 5G。传闻中的下一代麒麟新处理器——麒麟1020将在明年9月份，赶在新一代Mate旗舰之前全球首发。

Z点评：明年华为旗舰机型的开山之作，值得期待。

小米宣布今日进入日本市场 首款机型小米CC9



小米宣布今日进入日本市场 首款机型小米CC9

小米今天在日本开了场发布会，日本网友看了之后直呼“真香”。据了解了，小米在东京举办的发布会上，面向日本市场正式推出了小米Note 10（对应国内的CC9 Pro），小米手环4、移动电源、电饭煲以及两款旅行箱。特别是电饭煲产品，让日本网友直接看“饿了”。



五款产品中的重头戏自然是小米Note 10（小米CC9 Pro），售价方面，小米Note 10 6+128GB定价52800日元（约合3422元人民币）、8+256GB（Note 10 Pro）定价64800日元（约合4200元人民币），12月16日日本亚马逊发售。

然后是小米手环4，售价3490日元，约合人民币226元。小米18W快充移动电源，售价1899日元，约合人民币123元。小米IH电饭煲售价9999日元，约合人民币648元。

此外还有两款小米旅行箱产品，目测分别为小米金属旅行箱20寸，小米旅行箱20寸，售价分别为17900日元/7990日元，约合人民币1160元/517元。

Z点评：现在轮到日本网友喊真香了。

iPhone12或采用新主板技术：电池容量将增大



iPhone12或采用新主板技术：电池容量将增大

iPhone的续航问题，一直是友商们调侃的对象。现在有韩国媒体报道称，2020款iPhone，也就是iPhone12将会采用全新主板设计，会大大缩小体积增加电池空间。



报道称，苹果将在2020款iPhone上采用新的电路，长度（50毫米到26毫米）和厚度（1.8毫米到1毫米）都进一步降低，也就是体积缩小，幅度接近50%，据说实现方式是MOSFET（金属半场效晶体管）和PCB板子合并，不再需要构件壳体。

Z点评：iPhone12的续航或将更进一步。

沈鹏全员信谈水滴筹线下整改：已经成立三大检查组



沈鹏全员信谈水滴筹线下整改

水滴公司发布内部邮件，公布整改措施。水滴公司创始人沈鹏再次表示，此前水滴筹线下问题核心原因是惯例责任，所有线下服务人员已于9天前全部暂停服务。



内部邮件显示，水滴公司已成立三大检查组：水滴筹线下团队深度自查组，由王聪霖负责；公司特别质检组，由徐憾憾负责；公司安全督查组，由胡尧负责。三大检查组通过实地探访、电话回访等方式与筹款患者、医护人员直接沟通，了解调查相关线下服务人员的服务情况，目前已经完成第一阶段的工作，后续会更深入的调查和整改。

邮件显示，从11月30日起，水滴筹线下服务团队已经全面暂停服务，整顿彻查违规行为，组织重新回炉学习，围绕价值观及高压线、服务审核规范、服务绩效升级、招聘选拔等方面进行了第一轮培训，第二轮培训在上周4日到8日完成，全国分为14个场次，“所有线下及相关人员参加培训，必须经过严格的考试，考试合格后方可上岗。”

Z点评：做公益完全凭良心，更要有监督。

Nintendo Switch国行明日开售 价格为2099元



Nintendo Switch国行明日开售

腾讯NintendoSwitch 发微博宣布，再过12小时，即12月10日0点，国行Nintendo Switch将全渠道正式发售，售价2099元。届时你可以在京东、天猫、苏宁易购等平台购买。目前，国行Nintendo Switch已开启预约，其中京东平台预约量已经超过10万台。



不过作为游戏主机，游戏阵容的重要性不言而喻，国行Nintendo Switch预装了《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》体验版。另外，还有《马力欧卡丁车8 豪华版》《超级马力欧 奥德赛》两款游戏会在未来数周内陆续推出，官方建议零售价均为299元。同时，未来还会有更多海内外游戏厂商加入到国行Nintendo Switch平台上。

Z点评：敞开你的荷包买买买。

正式转正！华为明年除手机和平板PC外全线终端都搭载鸿蒙



华为明年除手机和平板PC外全线终端都搭载鸿蒙

援引自《深圳特区报》消息，华为消费者业务软件部总裁王成录在“HUAWEI Talk主题分享”会中为现场观众带来了一场关于EMUI10的公开课。他透露，明年华为除了手机、平板和电脑，其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统，并在海内外同步推进。



王成录说，华为手机仍然会优先选用安卓，只有在实在用不了的情况下才会采用鸿蒙。此外，鸿蒙系统也在不断完善和成熟的过程中，预计明年8月鸿蒙系统将正式全面开源。

Z点评：鸿蒙将成为中国国产操作系统的标杆。

骁龙865为何不用最新7nm EUV？高通：须保证大规模供货



骁龙865为何不用最新7nm EUV？高通：须保证大规模供货

日前，高通发布了新一代旗舰平台骁龙865、主流平台骁龙765/765G，分别采用台积电7nm、三星8nm工艺制造。那么，高通为何在两个平台上使用两种工艺？骁龙865为何没用最新的7nm EUV？5nm方面高通有何规划？



对此，高通产品管理高级副总裁Keith Kressin在接受采访时表示，在为每一款芯片选择代工厂时，高通都会综合考虑多种因素，包括功耗、封装尺寸等技术参数的考量，也包括商业上的考虑，比如说晶圆可用性、投产速度、供应链多样性等。

骁龙865和骁龙765的计划出货量都非常大，而从技术参数的层面上，台积电和三星在功耗、性能等方面的表现相差无几，因此最后的决定更多还是基于商业考虑，以确保供货的充足性和多样性。

Z点评：5G芯片大面积供货将会极大推送5G设备的普及。

百度沸点2019年度科技热词：AI第一，5G第二



百度沸点2019年度科技热词：AI第一，5G第二

百度沸点2019年度榜单启动发布，今天率先发布的是“百度沸点2019年度科技热词”： AI、5G、区块链、机器人、VR、AI寻人、智能家居、物联网、刷脸支付、AR。



榜单显示， AI位于榜单首位。2019年可以说是AI全面落地和商用的一年，产业智能化成为各个行业重点关注的发展方向，交通、工业、农业、医疗等主流行业无一例外。目前，中国人工智能行业已经进入产业化阶段，根据中国国务院规划，2020年中国人工智能核心产业规模将达到1500亿元，并且此后十年将继续保持高速发展。随着人工智能技术的进一步发展和落地，深度学习、数据挖掘、自动程序设计等领域也将在更多应用场景中得到实现，可以说，人工智能技术产业化发展前景还将越来越好。

Z点评：AI热度预计在2020年也不会衰减。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。【7342792】

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