爱立信在多国行贿被罚74亿元 与华为诺基亚并称5G三强

因5G备受追捧，也让逐渐淡出视线的爱立信公司重新回到人们的视野。华为、诺基亚，爱立信目前在全球范围内并称5G三强。不过遗憾的是，近期爱立信被罚74亿元，爱立信旗下子公司在多国行贿数千万美元。爱立信被罚74亿元事件爆发，并引发热议。



爱立信被罚74亿元

爱立信被罚74亿元究竟怎么回事呢？据媒体报道，爱立信已经承认该公司在近17年来在多国存在行贿行为，为此已与美国检方达成和解，向后者交付超过10亿美元的和解金。爱立信被罚74亿元，如此罚款金额对应公司营收，这笔罚金相当于爱立信单季营收的五分之一。



爱立信被罚74亿元

爱立信被罚74亿元爆发，源自旗下的埃及子公司承认在2000年到2006年与其他参与者共谋违反了美国《海外反腐败法》，通过第三方代理商和顾问，以行贿基金、礼物等方式，贿赂越南、吉布提等5个国家的政府官员，贿赂金额超过数千万美元，并涉嫌伪造会计记录。



爱立信被罚74亿元

令人感到唏嘘的是，爱立信被罚74亿元其实已经在该公司的意料当中。爱立信被罚74亿元时间爆发之间，爱立信公布今年三季度财报时宣布计提120亿瑞典克朗（约合12.3亿美元）的准备金，以应对调查。爱立信在5G领域拥有不俗的实力，如今丑闻爆出，不得不令人质疑。

并且表示公司已经展开反腐计划，采取措施改善道德和合规程序等。

随着爱立信被罚74亿元事件的爆发，有业者认为这会令在5G领域和华为交手的爱立信造成业绩影响。

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