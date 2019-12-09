中关村在线消息：北京时间12月9日消息，此前微软曾经公布，他们即将停止对于所有Windows 10 Mobile设备的支持。现在，这一期限即将到来，那就是12月10日。在此之后，微软将逐步转移他们的移动战略到其他市场。



时代的结束 Win10 Mobile明天停止支持

此前，微软面向Windows 10 Mobile发布了一个累积更新，使版本号升至Build 15254.597。在更新日志中，为Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows Virtualization, Windows Kernel, Windows Peripherals, Windows Input and Composition和Windows Fundamentals带来了安全改进。

而在12月10日停止支持之际，微软还会为Windows 10 Mobile发布最后一个累积更新。之后包括消费者版本和企业版本在内，任意Windows 10 Mobile版本都不会获得任何安全和质量更新。

微软在今年证实Windows Phone的支持即将终止，并敦促用户切换到Android或iOS手机。到2020年，诸如Microsoft的Lumia 950 / XL，Lumia 650，Lumia 550和HP Elite x3之类的手机将会彻底淡出主流消费者视线。

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