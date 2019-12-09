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    时代的结束 Win10 Mobile明天停止支持

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月9日消息，此前微软曾经公布，他们即将停止对于所有Windows 10 Mobile设备的支持。现在，这一期限即将到来，那就是12月10日。在此之后，微软将逐步转移他们的移动战略到其他市场。

    时代的结束 Win10 Mobile明天停止支持
    时代的结束 Win10 Mobile明天停止支持

    此前，微软面向Windows 10 Mobile发布了一个累积更新，使版本号升至Build 15254.597。在更新日志中，为Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows Virtualization, Windows Kernel, Windows Peripherals, Windows Input and Composition和Windows Fundamentals带来了安全改进。

    而在12月10日停止支持之际，微软还会为Windows 10 Mobile发布最后一个累积更新。之后包括消费者版本和企业版本在内，任意Windows 10 Mobile版本都不会获得任何安全和质量更新。

    微软在今年证实Windows Phone的支持即将终止，并敦促用户切换到Android或iOS手机。到2020年，诸如Microsoft的Lumia 950 / XL，Lumia 650，Lumia 550和HP Elite x3之类的手机将会彻底淡出主流消费者视线。

    （本文图片来自互联网）

    （7342498）

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