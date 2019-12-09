正式转正！华为明年除手机和平板PC外全线终端都搭载鸿蒙

中关村在线消息：援引自《深圳特区报》消息，华为消费者业务软件部总裁王成录在“HUAWEI Talk主题分享”会中为现场观众带来了一场关于EMUI10的公开课。他透露，明年华为除了手机、平板和电脑，其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统，并在海内外同步推进；鸿蒙系统的全面开源也将在明年8月正式开放。



华为明年除手机和平板PC外全线终端都搭载鸿蒙

在关于EMUI的方面，王成录表示EMUI最重要的是解决了Android系统的卡顿问题。“早在EMUI5.0的时候，华为便引入智能CPU调度、智能存储调度、智能内存调度、使用行为预测、安卓组件优化等手段。在Connect自主测试中，华为P10系列在使用18个月之后依然保持了流畅的体验”，王成录说。

除流畅度外，EMUI10最大的技术亮点是“联接”，其核心是华为自研的全场景分布式技术。王成录说，应该要让所有的智能设备通过软件连起来，这是研发EMUI10的初衷。而华为之所以要做全场景分布式技术，主要是因为全球IoT设备的剧增与应用体验不匹配之间的矛盾。据知名物联网研究机构IoT Analytics与科研社交网站ResearchGATE对全球IoT设备年度增长统计和预测，IoT设备数从2015年的人均2.09部上升到2020年的人均3.96部，2025年有望达到人均9.27部。

针对刚刚发布的EMUI10，王成录则介绍道，EMUI10基于分布式技术，开启全场景智慧生活，涵盖办公、家庭、出行、运动等方方面面。例如手机和电脑的联接、硬件与硬件之间的联接等。“现在主要是华为手机和自己的产品进行联接，很快华为手机将会和任何品牌的终端产品实现联接。” 王成录说，未来华为将助力汽车成为下一个超级终端。

最后关于鸿蒙系统的问题。王成录说，华为手机仍然会优先选用安卓，只有在实在用不了的情况下才会采用鸿蒙。此外，鸿蒙系统也在不断完善和成熟的过程中，预计明年8月鸿蒙系统将正式全面开源。

明年华为除了手机、平板和电脑，其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统，并在海内外同步推进。【7342395】

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