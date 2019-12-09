中关村在线消息：北京时间12月9日消息，今天vivo公司在其公司新园区举办了5G开放日活动。在这次活动上，vivo副总裁、中国市场总裁刘宏表示，vivo X30系列手机日产量已经接近10万台，同时在未来vivo的5G手机将会覆盖1000元到6000元以上全价位。



vivo X30系列日产量超10万 5G手机全价位覆盖

vivo官方微博在今天公布了vivo X30系列发布会的邀请函，为了突显新机潜望式摄像头的特征，直接放了一支望远镜上去。vivo在微博配文中表示：“入微方知美，远见即为真。12.16，桂林愚自乐园，vivo诚邀您参加X30系列新品发布会。”

上周，vivo X30 5G版手机已经进入Geekbench跑分站。vivo X30 5G版手机采用了三星最新款处理器Exynos 980，这也意味着Exynos 980的跑分出炉。据了解，vivo X30 5G版型号为vivo V1938CT ，单核跑分为3095，多核跑分为7379。这样的跑分也基本显示出Exynos 980处理器的性能水平。

（本文图片来自互联网）

（7342394）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo X30系列日产量超10万 5G手机全价位覆盖http://news.zol.com.cn/734/7342394.html