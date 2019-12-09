中关村在线消息：Redmi即将在明日正式发布首款5G手机Redmi K30系列。现在Redmi官方又发预告称，明日小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰将会在发布会现场解读K30系列未曝光的重磅功能。



Redmi K30被曝还有新功能 或是120Hz屏幕

除了以上这些外，Redmi官方还在配上海报暗示这是一个“令人期待的新技术”。对此有网友猜测，Redmi暗指的或是120Hz刷新率的显示屏幕。

根据早前爆料，Redmi K30系列采用双孔全面屏，其分辨率为2400×1080，屏幕纵横比为20:9。此外，Redmi K30系列支持SA、NSA双模5G，同时首发高通双模5G SOC骁龙765G。

据悉，该处理器基于7nm EUV工艺制程打造，采用Kryo 475 CPU，GPU为Adreno 620，安兔兔跑分超过了30万分，性能强悍。另外，Redmi K30系列电池容量为4500mAh，支持30W快充。支持NFC、双频GPS定位等。



Redmi K30被曝还有新功能 或是120Hz屏幕

最后提醒，本次Redmi K30发布会将在12月10日下午举行。除了Redmi K30系列手机外，还将推出Redmi路由器AC2100、Redmi首款智能音箱、RedmiBook全面屏笔记本等多款产品。【7342387】

（文中图片来自互联网）

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