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    红米手机Redmi K30（全网通/5G版）

    Redmi K30跑分曝光 搭载骁龙765G 总分超30万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，Redmi红米手机官方正式宣布，Redmi K30将于12月10日全球首发骁龙765G处理器。今日，有网友曝光了该机的安兔兔跑分信息，这也是骁龙765G处理器跑分首次曝光。

    Redmi K30跑分曝光 搭载骁龙765G 总分超30万
    网曝Redmi K30跑分信息

    根据安兔兔跑分信息显示，Redmi K30的跑分总成绩为为302847分，CPU得分为98651分，GPU得分为87564分，MEM得分为57985分，UX得分为58647分。

    据了解，高通骁龙765G是一款集成式的5G芯片，其采用了7nm EUV制程工艺，且GPU采用了与骁龙865相同架构的Adreno 620。骁龙765G还内置的X52基带速度可达3.7 Gbps，支持毫米波、Sub 6、独立/非独立组网和DSS。

    Redmi K30系列配备4500mAh电池 支持30W快充
    Redmi K30真机图

    其他方面，Redmi K30系列正面将采用一块双前摄挖孔的显示屏，屏幕材质为LCD，且最高支持120Hz屏幕刷新率；核心搭载高通骁龙765G处理器，同时还将配备UFS 3.0闪存技术，预装MIUI11系统。【7342386】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi K30跑分曝光 搭载骁龙765G 总分超30万http://news.zol.com.cn/734/7342386.html

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