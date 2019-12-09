中关村在线消息：索尼游戏主机研发一直很超前，即索尼PS5已经确认将在2020年Q4上市。现在索尼高管伊藤雅康在接受GameInformer采访时确认PlayStation 5 Pro确实正在开发中。



索尼真香！PS5 Pro已在研发 另配PSVR2头显

索尼高管透露，新技术的开发周期是6-7年，Pro系列会在这个周期内进行技术改进，因此PS5 Pro的发售时间最有可能就是2023年。不仅如此，索尼的PSVR头显设备也会迎来更新， 即PSVR2也已经在研发之中。

不过，PSVR2头显的发售日期会提前。索尼高管透露，PlayStation VR 2头显预计会在PS5发售后晚些时候上市。

根据之前的报道，索尼PS5这次在性能上将会有更强的提升，其将确定搭载AMD 8核Zen 2架构的处理器（8核心/16线程），同时GPU方面使用的是AMD RDNA架构。从目前已经公布的信息显示，PS5还将支持光追、3D音效、8K输出、4K 120Hz游戏等。



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此外，索尼公司注册了一项新专利，这项专利显示PS5或许会更专注于用户生成内容（UGC），建立更活跃的社区。这一新系统名为“SCENE TAGGING（为场景打标签）”，可以用作“刻画与电子游戏游玩信息相关的用户生成内容”，或许会用于PS5中。【342367】

（文中图片来自互联网）

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