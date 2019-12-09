    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    索尼真香！PS5 Pro已在研发 另配PSVR2头显

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息索尼游戏主机研发一直很超前，即索尼PS5已经确认将在2020年Q4上市。现在索尼高管伊藤雅康在接受GameInformer采访时确认PlayStation 5 Pro确实正在开发中。

    索尼真香！PS5 Pro已在研发 另配PSVR2头显
    索尼真香！PS5 Pro已在研发 另配PSVR2头显

    索尼高管透露，新技术的开发周期是6-7年，Pro系列会在这个周期内进行技术改进，因此PS5 Pro的发售时间最有可能就是2023年。不仅如此，索尼的PSVR头显设备也会迎来更新， 即PSVR2也已经在研发之中。

    不过，PSVR2头显的发售日期会提前。索尼高管透露，PlayStation VR 2头显预计会在PS5发售后晚些时候上市。

    根据之前的报道，索尼PS5这次在性能上将会有更强的提升，其将确定搭载AMD 8核Zen 2架构的处理器（8核心/16线程），同时GPU方面使用的是AMD RDNA架构。从目前已经公布的信息显示，PS5还将支持光追、3D音效、8K输出、4K 120Hz游戏等。

    索尼真香！PS5 Pro已在研发 另配PSVR2头显
    索尼真香！PS5 Pro已在研发 另配PSVR2头显

    此外，索尼公司注册了一项新专利，这项专利显示PS5或许会更专注于用户生成内容（UGC），建立更活跃的社区。这一新系统名为“SCENE TAGGING（为场景打标签）”，可以用作“刻画与电子游戏游玩信息相关的用户生成内容”，或许会用于PS5中。【342367】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼真香！PS5 Pro已在研发 另配PSVR2头显http://news.zol.com.cn/734/7342367.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7342367.html report 986 中关村在线消息：索尼游戏主机研发一直很超前，即索尼PS5已经确认将在2020年Q4上市。现在索尼高管伊藤雅康在接受GameInformer采访时确认PlayStation 5 Pro确实正在开发中。索尼真香！PS5 Pro已在研发 另配PSVR2头显索尼高管透露，新技术的开发周期是6-7年，Pro系列会在这...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错