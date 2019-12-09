vivo X30系列发布会邀请函公布 主打潜望镜头

中关村在线消息：vivo官方微博在今天公布了vivo X30系列发布会的邀请函，为了突显新机潜望式摄像头的特征，直接放了一支望远镜上去。





vivo在微博配文中表示：“入微方知美，远见即为真。12.16，桂林愚自乐园，vivo诚邀您参加X30系列新品发布会。”

根据之前的消息，此次vivo X30新机将把60倍超级变焦潜望式超远摄方案作为一个宣传重点，其拍摄效果也确实让人期待的。

据悉，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素三摄+潜望式超远摄的四摄组合，最高支持60倍变焦拍摄。

核心方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。

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