    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    三星手机三星 Galaxy S11（全网通）

    三星Galaxy S11真机首次曝光 矩形相机造型实锤

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今早，国内知名爆料博主@i冰宇宙在微博公布了一张疑似三星Galaxy S11的真机图，虽然这张照片的清晰度非常低，但是但是依然可以看出该机的相机设计，整体确实与之前曝光的渲染图基本一致。

    三星Galaxy S11真机首次曝光 矩形相机造型实锤
    网曝三星Galaxy S11真机图

    据之前消息，三星Galaxy S11的整体外观依然延续Galaxy S一贯的圆润风格，正面采用与三星Note 10系列类似的居中打孔的显示屏，不过前摄开孔的孔径要更小一些，同时下方的边框还有进一步的收窄。

    三星Galaxy S11真机首次曝光 矩形相机造型实锤
    三星Galaxy S11渲染图

    相机方面，三星Galaxy S11将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，最高支持10倍光学变焦和100倍混合变焦。此外还有消息称三星将在Galaxy S11上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。

    核心方面，三星Galaxy S11+将拥有搭载高通865和Exynos 990处理器的双版本，且两款均支持双模5G网络。【7342349】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy S11真机首次曝光 矩形相机造型实锤http://news.zol.com.cn/734/7342349.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7342349.html report 769 中关村在线消息：今早，国内知名爆料博主@i冰宇宙在微博公布了一张疑似三星Galaxy S11的真机图，虽然这张照片的清晰度非常低，但是但是依然可以看出该机的相机设计，整体确实与之前曝光的渲染图基本一致。网曝三星Galaxy S11真机图据之前消息，三星Galaxy S11的整体外观...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：三星Galaxy S11真机曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    三星 Galaxy S11相关文章

    三星Galaxy S11+参数/价格曝光 售价超七千

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错