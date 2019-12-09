vivo高管道歉：新系统JoviOS计划暂停更名

中关村在线消息：上个月，vivo Funtouch OS项目经理@JoviOS_小诸葛在微博发文宣布了新版手机系统——JoviOS，并透露JoviOS将很快和大家见面。



Funtouch OS项目经理透露新系统命名

不过，根据这名高管的最新微博显示，JoviOS新系统将暂停更名，@JoviOS_小诸葛表示：“很遗憾，经过多方团队反复讨论，决定暂停OS更名计划，由此给大家带来的困惑，我们诚挚的道歉。12月16日，Funtouch OS新版本将随全新影像旗舰X30一起发布。新版本带来了“应用共享”等亮点功能，感谢大家的关注。”



Funtouch OS项目经理宣布更名计划暂停

虽然新系统名称暂时不会更改了，但是新款旗vivo X30依然会如期而至。据之前消息，该机正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素三摄+潜望式超远摄的四摄组合，最高支持60倍变焦拍摄。



此前曾传闻vivo X30首发JoviOS系统

核心方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。【7342199】

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