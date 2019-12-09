早报：RedmiBook外观公布 淘集集启动破产清算

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条小米方面的新闻，毕竟发布会在即。

官方公布RedmiBook全面屏笔记本外观





小米笔记本官方公布了RedmiBook全面屏笔记本A面、B面及C面照，整体设计以简洁为主，Redmi的品牌LOGO偏离中心的设计显得很独特。

据悉，RedmiBook全面屏笔记本全系标采用第十代英特尔酷睿处理器和MX250独立显卡，将于12月10日正式发布。

传Redmi K30 Pro将于明年3月推出





在12月10日的发布会上小米还将发布新机Redmi K30 Pro，现在爆料大神Sudhanshu Ambhore称，该机将于2020年3月正式推出。根据之前的爆料，Redmi K30 Pro将搭载骁龙865芯片+X55基带。

下面也是一条手机相关的消息，vivo有了新决定。

vivo决定暂停OS更名计划





vivo Funtouch OS项目经理曾透露Funtouch OS将更名为JoviOS，但近日其表示，经多方团队反复讨论，决定暂停OS更名计划，Funtouch OS新版本将在12月16日随全新影像旗舰X30一起发布。

下面是两条阿里的消息，一条关于支付宝，一条关于双12。

支付宝宣布首款在线知识管理工具“语雀”





支付宝在昨天宣布，内部孵化的文档与知识管理工具“语雀”将正式对外开放。据悉，语雀是支付宝技术团队从2015年开始孵化的云端知识库，可以通过知识库来组织管理知识。

今年将有1000万款商品参加淘宝双12





100多万商家、10万个品牌集体公布淘宝双12计划，今年将有1000万款商品超过参加淘宝双12促销，24期分期免息等政策以双11标准推行。此外，今年天猫品牌也将深度参与淘宝双12活动。

同样姓“淘”的淘集集确认并购重组失败。

淘集集并购重组失败 启动破产清算程序





淘集集CEO张正平日前确认，公司并购重组失败，投资人虽已经签定投资协议，但在最后打款阶段出现多次拖延；同时，公司各账户被诉前保全，司法冻结，特别是支付宝账户被冻结，使得公司无运营资金。据悉，淘集集将按照破产重整、破产清算两条路来走。

最后来看一条游戏新闻。

英国零售商泄露《生化危机3重制版》发售时间





之前《生化危机3重制版》被人从PSN商店的数据中发现，现在更有英国零售商直接上架了该游戏，发售时间显示是2020年3月31日，售价为折后46欧元，约合360元人民币。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：RedmiBook外观公布 淘集集启动破产清算http://news.zol.com.cn/734/7342193.html