晚报：王欣新App年底上线 澳洲辟谣5G影响健康

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

王欣称快播和马桶是失败产品 灵鸽年底上线





近日云歌人工智能创始人兼CEO王欣在出席一次主题沙龙时表示，快播和之前研发的马桶MT都是失败的产品。他们的团队目前仍然在积极的工作，全新的人工智能产品灵鸽AI即将在年底正式上线。



Z点评：在一个不成功的产品之后，王欣再次上路了。

工信部发紧急预警！利用“携号转网”诈骗已上线





近期，全国“携号转网”服务已正式启动，这为广大的消费者提供了更大的便利，受到用户的一致好评。但是，日前工信部通过官方自媒体账号发布了紧急预警，并表示利用“携号转网”的诈骗方式已经出现。



Z点评：携号转网这一新事物的出现，伴随而来的就是各种欺诈。

澳大利亚核安全局声明：5G对人体健康并无影响





近日澳大利亚辐射防护与核安全局（ARPANSA）发布了一份最新声明，并表示没有证据表明5G对人体健康有害。ARPANSA首席科学家Ken Karipidis邀请了许多自称“电磁敏感者”的人，对他们进行了一系列双盲实验，是要表示他们并不能与电磁场建立任何联系。同时Ken Karipidis还表示，高功率基站以及基站数量增加，将有助于降低手机的信号功率从而减小“辐射”效果。

Z点评：看来对5G会影响健康这件事上，全球总有那么一些人担心。



周鸿祎：应该包容罗永浩和王思聪的失败





今日，360集团董事长兼CEO周鸿祎在“2019 T-EDGE全球创新大会”上谈及当前的创新时代与创新的挑战时称：“我们应该包容罗永浩和王思聪的失败”。周鸿祎表示，创新的结果99%的概率是失败的，但是我们不应该去看不起这些失败者。这种鄙视失败、看不起失败的文化如果不能改变，很多人就不敢真正去创新，去做前人没有做过的事情。



Z点评：对于成功和失败，周鸿祎这次看得还是透彻的。

如何判断群里的人是不是AI？李开复说发个红包





近日知名人工智能专家李开复出席了MEET 2020智能未来大会。在大会论坛上，主持人问到了李开复一个非常有意思的问题，那就是如何分辨一个人在微信群内是否是AI。李开复给出了他的答案：让他发个红包。



Z点评：从理解人这个角度出发，李开复给出的这个答案还是准确的。

支付宝公布全新统计数据 700万人从事新职业





今天支付宝公布了一份新报告，报告上提到了40多种在支付宝上诞生的新职业。这40余项职业直接创造了近700万人次就业，主要是通过支付宝的各项功能来运行。支付宝还提到，这些新职业有着三大鲜明的特点。三个特点分别为三分之二以上是兼职，三分之一兼职是在线完成；新职业从业者中，约一半生活在三四五线市县；新职业不乏高收入者。

Z点评：移动支付的出现，直接催生了产业的变化。

诺基亚官宣：明年推出超值5G旗舰 搭载骁龙765





据外媒报道，HMD Global首席产品官Juho Sarvikas今日在高通骁龙技术峰会上正式宣布，诺基亚将于2020年推出首款5G手机，搭载骁龙765处理器，诺基亚将会把这款手机打造为超值5G旗舰。



Z点评：诺基亚在手机领域，依旧没有放弃。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

（7341446）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：王欣新App年底上线 澳洲辟谣5G影响健康http://news.zol.com.cn/734/7341446.html