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    vivo X30 5G版现身跑分站 搭载Exynos 980

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月6日消息，近日根据知名跑分站Geekbench数据显示，vivo X30 5G版手机已经入库。vivo X30 5G版手机采用了三星最新款处理器Exynos 980，这也意味着Exynos 980的跑分出炉。

    vivo X30 5G版现身跑分站 搭载Exynos 980
    vivo X30 5G版现身跑分站 搭载Exynos 980

    据了解，vivo X30 5G版型号为vivo V1938CT ，单核跑分为3095，多核跑分为7379。这样的跑分也基本显示出Exynos 980处理器的性能水平。

    根据近期曝光的消息显示，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素三摄+潜望式超远摄的四摄组合，最高支持60倍变焦拍摄。

    核心方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。

    （本文图片来自互联网）

    （7341110）


    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo X30 5G版现身跑分站 搭载Exynos 980http://news.zol.com.cn/734/7341110.html

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