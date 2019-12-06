Redmi K30系列蓝色版真机公布 共7款配色

中关村在线消息：Redmi K30系列将于12月10日正式发布，Redmi红米手机官微近日已经多次在微博对新机进行预热，并公布新机的外观图。此前，红米官方已经公布过紫色版和白色版的外观，今天上午又放出了蓝色版本的真机海报。



Redmi K30系列蓝色版海报

据Redmi K30系列的工信部入网信息显示，该机共计将推出7款不同的机身配色，除了目前已经公布的紫色、白色和蓝色之外，还将拥有黑色、绿色、粉色和红色四种。



Redmi K30 4G版通过认证

此外，工信部还公布了Redmi K30 4G版的部分参数，其正面将采用一块6.67英寸屏幕，分辨率为2400×1080；后置多摄模组的主摄为6400万像素，机身尺寸为165.3×76.6×8.81mm，重量为208g。



Redmi K30系列将首发索尼6400万IMX686

据官方消息，Redmi K30系列手机前后将采用六个摄像头，前置双摄像头，后置四摄像头。该机将首发索尼6400万像素IMX686相机，且拥有2CM的独立微距对焦镜头，可以覆盖全场景摄影需求。

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