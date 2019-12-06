中关村在线消息：北京时间12月6日消息，据外媒报道，特斯拉公司CEO艾隆·马斯克不仅对新技术非常关心，还对买房子情有独钟。过去几年里，马斯克已经花费一亿美元购买各种房产，其中包括洛杉矶一个社区中的六套房产。



马斯克花费1亿买豪宅 买下一条街引争议

在过去的七年时间里，马斯克和与他有关联的公司在加州洛杉矶贝尔艾尔街区的两条街上买下了六栋房产。他所购买的街区是一个名人聚集且环境优美的地方。对于大手笔买房和引起争议的报道，马斯克方面并没有进行回应。

今年9月份的时候，美国《福布斯》杂志发表了2019美国最具创新力领袖榜单。该榜单针对顶级创始人和首席执行官的四项基本领导素质进行了评估：在创新方面的媒体声誉、社会关系、价值创造方面的过往记录以及投资者对价值创造的预期。

亚马逊CEO贝索斯和特斯拉CEO马斯克并列第一，Facebook的CEO扎克伯格位列第三名。微软CEO纳德拉、苹果CEO库克、谷歌创始人拉里-佩奇与谢吉-布林等均位列前十。

《福布斯》杂志称，贝索斯在25年前创办了亚马逊。经过四分之一世纪的发展，亚马逊已然成为电子商务巨头。持有亚马逊近12%股份的贝索斯，在2018年超过比尔·盖茨（Bill Gates），晋升为世界首富。伊隆·马斯克致力于彻底改变地球和太空交通。他在2003年创办的特斯拉电动汽车制造公司，2018年的全球电动汽车销售量达到24万台。马斯克创办的太空探索公司SpaceX的估值超过了200亿美元。

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