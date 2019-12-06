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    高通发布骁龙XR2：5G/XR合体+七摄像头并行

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，面向前途无量的XR扩展现实领域，高通今天正式发布了全新的骁龙XR2 5G平台，这也是全球第一个支持5G连接的XR平台，同时融入AI，可用于增强现实(AR)、虚拟现实VR、混合现实MR。

    高通发布骁龙XR2：5G/XR合体+七摄像头并行
    高通发布骁龙XR2：5G/XR合体+七摄像头并行

    这将是全球首个支持七路并行摄像头、且具备计算机视觉专用处理器的XR平台，还是首个通过支持低时延摄像头透视camera pass-through实现真正MR体验的XR平台。

    高通去年曾推出骁龙XR平台，将继续存在面向主流XR市场，而骁龙XR2针对顶级XR体验，相比上代CPU和GPU性能提升2倍、视频带宽提升4倍、分辨率提升6倍、AI性能提升11倍，并针对视觉、交互、音频进行定制优化。

    视觉方面，骁龙XR2带来了1.5倍的像素着色率、1.5倍的像素填充率、3倍的纹理填充率，支持眼球追踪的视觉聚焦渲染，支持更流畅刷新率的增强可变速率着色等XR专属特性，渲染重负载工作的同时保持低功耗。

    骁龙XR2的显示单元支持高达90fps帧率的3Kx3K单眼分辨率，并首次支持流传输和本地播放8K/60fps 360度视频，以及4K/120Hz视频、高级色彩处理、HDR10/HDR10+，而针对AR显示特别开发的定制芯片可帮助减少整体系统时延。

    在交互性方面，骁龙XR2引入了七路并行摄像头支持，以及定制化的计算机视觉处理器。

    多路并行摄像头可以高度精确地实时追踪用户的头部、嘴唇和眼球，并且支持26点手部骨骼追踪。计算机视觉则可以提供高效的场景理解和3D重建。【7341001】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高通发布骁龙XR2：5G/XR合体+七摄像头并行http://news.zol.com.cn/734/7341001.html

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