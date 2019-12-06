中关村在线消息：近日据悉，安全研究人员 Brian Krebs 发现 iPhone 11 Pro 存在持续收集用户位置数据的行为Krebs 在运行 iOS 13.2.3 的 iPhone 11 Pro 上做了演示。



苹果回应 iPhone 定位无法完全关闭：因超宽带功能导致

尽管在 iPhone 设置中手动禁用了个人定位服务，但该软件仍在继续收集某些应用程序和系统服务的 GPS 数据。

即使应用程序的定位服务设置为“从不”请求上述信息，iPhone 11 Pro 依然会主动寻找GPS数据。当时苹果表示，这是正常功能。

苹果今日向 TechCrunch 网站发出声明，更详细的解释了这个功能：由于新款 iPhone 搭载了 U1 超宽带芯片，这个功能在某些地方必须被禁用，所以 iPhone 会开启定位服务，当检测到 iPhone 位于不可使用超宽带的地方时，禁用该功能。

超宽带技术是一种行业标准技术，并且受国际法规约束，这些规定要求在某些位置将其关闭。 iOS 使用定位服务来帮助确定“ iPhone”是否在这些禁止的位置，以便禁用超宽带并遵守法规。

超宽带合规性及其位置数据的使用管理完全在设备上完成，苹果并未收集用户位置数据。苹果称计划提供单独的开关，可以允许用户完全关闭超宽带功能。【7340981】

（文中图片来自互联网）

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