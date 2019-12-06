中关村在线消息：北京时间12月6日消息，今天Redmi红米手机官方微博正式宣布，全新Redmi K30系列手机将会首发索尼6400万像素IMX686。这也意味着，Redmi K30系列将会在拍照方面开始得到进一步提升。



Redmi K30系列将首发索尼6400万IMX686

根据官方消息，Redmi K30系列手机前后将采用六个摄像头，前置双摄像头，后置四摄像头。Redmi K30系列手机将覆盖全场景摄影需求。同时Redmi K30将获得进一步强化的独立微距功能，拥有2CM对焦的能力。

与此同时，工信部网站信息显示Redmi K30 4G版已通过入网许可。Redmi K30 4G版正面将采用一块6.67英寸屏幕，分辨率为2400×1080；后置多摄模组的主摄为6400万像素，机身尺寸为165.3×76.6×8.81mm，重量为208g，同时还拥有蓝色、黑色、绿色、粉色、红色和白色等多款配色版本。

核心方面，此次入网的Redmi K30 4G版搭载了主频为2.2GHz的处理器，结合此前爆料来看，其搭载的应该是高通刚刚发布的骁龙765芯片；该机还配备了6GB、8GB和12GB三种内存规格，以及64GB、128GB和256GB三种存储空间可选，机身内置4400mAh电池。

（本文图片来自互联网）

（7340866）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi K30系列将首发索尼6400万IMX686http://news.zol.com.cn/734/7340866.html