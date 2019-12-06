中关村在线消息：天风国际证券分析师郭明錤日前最新的研报报告中表示，苹果将在明年发布5款新iPhone，其中5G手机将会集中爱下半年发布，共4款。



传苹果明年将推5款iPhone 有4款支持5G

郭明錤称，明年首先登场的将会是iPhone SE2，屏幕大小为4.7吋，采用LCD屏幕，外型与iPhone 8相同。而对于2020下半年将会发布的新款iPhone则会有4款，外型与iPhone 4相同，这4款均外挂配备高通X55基带，从而实现对于5G的支持。

郭明錤表示，这4款iPhone的区别主要集中在屏幕尺寸上和后置摄像头的规格上。其中，5.4吋OLED屏幕的iPhone配备后置双摄，6.1吋OLED屏幕的iPhone配备后置双摄，6.1吋屏幕的OLED iPhone将配备后置三摄和ToF，而最大的是与6.7吋OLED iPhone ，将后置三摄和ToF。

不过，对于这4款iPhone支持5G网络的类型，郭明錤表示，苹果会根据不同国家发售仅支持Sub-6G或支持Sub-6G+mmWave的机型。

由于加入了5G，由此郭明錤预计，明年iPhone将会迎来销量增长。即受益于5G升级、新的外观设计与更佳的产品组合，2020年iPhone的出货量将增长6%达到2.05–2.1亿部，2021年iPhone的出货量将增长8%达到2.2–2.5亿部。【7340861】

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