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    vivo X30系列邀请函公布 12月16日桂林见

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近期，vivo X30双模5G手机已多次通过微博预热，今日终于公开发布粉丝邀请函，发布会将于12月16日在中国桂林正式发布。

    vivo X30系列邀请函公布 12月16日桂林见
    vivo X30系列将于12月16日发布

    根据近期曝光的消息显示，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素三摄+潜望式超远摄的四摄组合，最高支持60倍变焦拍摄。

    vivo X30系列宣传片公布 手机屏占比更高
    vivo X30系列还支持60倍变焦拍摄

    核心方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。

    vivo X30系列相机新功能公布 支持人眼追焦
    人眼追焦功能可自动识别对焦人眼

    另外，从此前官方发布的预热视频来看，vivo X30系列还将支持独特的人眼追焦功能，可以根据自动以人眼为基准进行对焦，在人物移动的过程中也能锁定焦点，始终保持拍摄主题人物的清晰对焦，保证照片及视频的清晰度。【7340839】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo X30系列邀请函公布 12月16日桂林见http://news.zol.com.cn/734/7340839.html

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