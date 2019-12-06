三星Galaxy S11+电池谍照曝光 内置5000mAh

中关村在线消息：据外媒报道，近日韩国SafetyKorea认证信息显示，三星Galaxy S11+已正式通过了认证，其将内置5000mAh大容量电池。



三星Galaxy S11+内置电池谍照曝光

据之前消息显示，三星Galaxy S11+正面将采用一块6.9英寸的2K显示屏，屏幕刷新率为120Hz。据之前的消息，该机将依然延续打孔曲面屏设计，不过前摄打孔的孔径会有缩减，且屏幕四周的边框将会进一步收窄，屏幕比例也会由当前的19:9变更为20:9。



网曝三星Galaxy S11+渲染图

相机方面，三星Galaxy S11+将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，最高支持10倍光学变焦和100倍混合变焦。此外还有消息称三星将在Galaxy S11+上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。



网曝三星Galaxy S11+参数信息

核心方面，三星Galaxy S11+将拥有搭载高通865和Exynos 990处理器的双版本，且两款均支持双模5G网络。

价格方面，此次曝光的消息显示三星Galaxy S11+起售价为999美元（约合7027元人民币）。【7340831】

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