早报：王欣说快播是失败产品 苹果回应iPhone收集隐私

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

eSIM业务终于来了，首尝鲜的是小米。

小米手表中国电信eSIM业务现已试点上线



小米手表中国电信eSIM业务现已试点上线

小米手表中国电信eSIM业务现已上线，适用于上海、广州、南京、成都、深圳、武汉、杭州等7个试点城市。



中国电信eSIM业务包括一号双终端和独立eSIM业务。其中，一号双终端业务支持手表共享用户的电信手机号码及语音、流量套餐，手表和电话均可独立拨打电话，接电话同时振铃。独立eSIM业务则可为手表添加一个新的号码，选择独立的语音和流量套餐，可单独接电话。

水滴筹创始人沈鹏：再管不好，我愿把水滴筹交给公益组织



水滴筹创始人沈鹏致歉

水滴筹、水滴互助创始人兼CEO沈鹏发布公开信表示：“再管不好，我愿把水滴筹交给相关公益组织！”水滴筹挑战重重，但是社会责任不忘，我们一定坚守初心，全力以赴助推更多的真实需要帮助的家庭走出困境，为社会创造更多的价值！



沈鹏表示，截至目前，公司成立了三大检查组全面排查整顿，分别是线下团队深度自查组、总部特别质检组以及公司独立督查组，全面排查线下服务情况。公司已查明相关报道中涉及的违规线下工作人员，违规相关的所有直接或间接参与的同事都将为此承担责任。

水滴筹作为国内互联网个人求助0服务费模式的开创者，因管理问题导致这次风波引起了大家的愤怒，作为创始人我必须承担责任，再次向大家致歉！不论怎样，我们在全力以赴的努力优化当前的工作。面对线下工作管理的复杂性，我们积极开放地接受大众的监督！也再次感谢一直支持我们的用户给予水滴筹的包容。我们希望能够在行业科学、有效的监管和约束下取得长远发展。我们也将动用一切资源和力量，参与并推动网络个人求助模式的行业自律机制，携手全社会共同治理，重新赢得更多用户的信任！



王欣：快播是个失败的产品

在“零工经济”主题沙龙活动上，原快播创始人王欣表示，快播是一个失败的产品，但失败了经验还是有一些的，以前的小众服务者不见得是真小众，是因为平台缺陷，平台能让很多小众职业变成大众职业。



王欣在现场表示，我们是做过平台的人，当年知道在做快播这个平台的时候...我记得，但是快播是个失败的产品，我也没有鼓吹快播有多好，快播失败了。但是失败的中间有一些经验是存在的。你比如说站载，在那个年代是没有版权的说法，大家都看盗版电影，那个时候做小电影站的数量非常少，因为没有工具，没有平台，今天更多了。今天的短视频，频道，直播平台，几百万几千万的工作者都在里面了。那就是以前的小众服务不见得是真小众，是因为平台的缺陷，导致了没有那么多人能够从事这个行业。平台能让更多的小众职业变成大众职业。

360：拟非公开发行13.5亿股股票募资不超过108亿元



360：拟非公开发行13.5亿股股票

三六零(601360.SH，以下简称为360)发布公告称，拟非公开发行不超过13.5亿股，募集资金不超过108亿元，所得资金用于安全研发及基础设施类、商业化产品及服务类项目。



根据公告，360称本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过13.53亿股。360表示，公司发行前总股本为67.64亿股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的20%。

360表示，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过107.93亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目安全研发及基础设施类和商业化产品及服务类

苹果Apple Card现已接入美国信用系统



苹果Apple Card现已接入美国信用系统

据MacRumors消息，苹果Apple Card已开始将持卡人的信用详情上报信用系统，并将持卡人的详细信用信息发送给持卡人。



今日，高盛银行确认正与信贷局TransUnion合作，开始将持卡人的信息上报，并通知持卡人将在5日之内将详细信息发送给持卡人，包括Apple Card帐户的开立日期、信用额度、付款状态等。

夏普Aquos Zero 2明年一季度开卖：业界首款240Hz屏手机



夏普Aquos Zero 2明年一季度开卖

近日夏普的产品经理在接受采访时表示，最新的夏普旗舰产品AQUOS zero2将于2020年第一季度在日本上市。该设备也已确认将进入中国台湾，目前正在等待认证，因此尚未确认发售日期，夏普尚未宣布售价。



今年9月夏普（Sharp）发布了AQUOS zero2智能手机，是世界上第一款配备240 Hz 6.4英寸OLED双曲面显示屏的智能手机，也是最轻的6英寸手机，重量仅为143克。电池相对较小，为3,130 mAh。

240 Hz高刷新率显示屏具有Full HD +分辨率，并且采用了中置打孔自拍摄像头，还集成屏下指纹，支持Dolby Vision和HDR10。AQUOS zero2搭载骁龙855和8GB RAM，预装Android 10，后置双摄为12.2 MP主摄像头和20.1 MP辅助摄像头。

高通发布骁龙XR 2平台：5G赋能彻底摆脱线缆空间束缚



高通发布骁龙XR 2平台

美国夏威夷召开的高通骁龙技术峰会进入第三天，扩展现实(XR)成为了今天的主题词。在今天的主题演讲中，高通发布了全球首款支持5G的扩展现实(XR)平台——骁龙XR 2，结合了高通5G、AI和XR领域的最新技术，并支持诸多定制特性。



相比此前的骁龙XR平台，XR2平台在进入5G时代后实现了巨大升级：CPU和GPU性能提升了两倍，视频带宽提升了四倍，分辨率提升了6倍，AI性能提升了11倍。此外，XR 2还是全球首个支持七路并行摄像头且具备计算机视觉专用处理器的XR平台，是全球首个通过支持低时延摄像头透视技术实现真正MR体验的XR平台。

诺基亚2.3手机正式发布，续航可达两天



诺基亚2.3手机正式发布

诺基亚2.3采用简洁的设计，前部有一个6.2英寸720p水滴显示屏，边框看起来略宽一些。手机的侧面设有用于Google助手的专用按钮，手机将提供三种颜色：青绿色，沙色和木炭色。



硬件方面，诺基亚2.3采用联发科技Helio A22芯片，具有2GB内存和32GB存储空间；电池容量为4000mAh，5W充电，诺基亚官方声称可提供2天的续航。摄像方面，后置1300万+200万双摄，前置摄像头为500万像素。

苹果回应iPhone11 Pro位置共享争议：将提供开关功能



苹果回应iPhone11 Pro位置共享争议

据外媒报道，苹果公司表示，iPhone 11 Pro即使被禁用位置跟踪功能，也仍可继续跟踪用户的位置数据，其原因在于新的超宽带技术。



此外，苹果公司确认，并无任何用户数据被发送到该公司的服务器。发言人称：“超宽带合规管理及其对位置数据的使用完全是在设备上完成的，苹果并未收集用户的位置数据。”

在周四发布的最新声明中，苹果公司则称其将会发布iOS更新，其中包含iPhone 11 Pro完全屏蔽定位服务的开关功能。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！【7340811】

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