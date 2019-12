晚报：支付宝崩溃已恢复正常 高通明年推2亿像素

各位看官晚上好,今日份的《科技晚报》已经准备好了。

支付宝崩溃已恢复正常 资金不受影响





今天下午,有大量网友反应支付宝App出现故障,部分用户无法被强制下线且界面跳转为登录界面,同时也无法进行购物支付和转账等操作。刚刚,支付宝官方微信发文回应了此事。

支付宝官方表示:“刚刚,支付宝的机房网络出现了短暂抖动,影响了部分用户的使用体验。一切已经恢复正常,大家的资金和信息安全不会受到影响哈。”

Z点评:受到影响那就是天大的篓子。

明年手机拍照继续加强 高通将推出2亿像素传感器





高通公司在接受采访时表示,他们明年将会推出最高可支持2亿像素的手机摄像传感器。高通称,他们目前正在与相机制造商合作开发用于智能手机的2亿像素传感器,但并没有透露这家相机制造商的名字。

Z点评:1亿还没普及2亿已然要来,真是太快了。

拼多多上线火车票购买





近日有网友发现,拼多多在其App和小程序端上线了购买火车票的服务。首页的充值中心栏目中,你就可以找到购买火车票的入口。

对此,拼多多官方回应称,火车票仅是响应C端需求所增加的服务插件,并未打算作为正式独立业务推出。

Z点评:其实该服务插件已上线两个月左右的时间了。

诺基亚智能电视即将公开 售价约4142元





海外Flipkart网站对外公开了诺基亚即将推出的智能电视的渲染图。这款智能电视采用了一块55英寸的4K屏幕,售价为41999印度卢比(约合人民币4142元)。

报道称,诺基亚的智能电视采用了现在流行的无边框设计,配备了MEMC技术、智能调光技术、杜比视界和HDR 10功能。与此同时,诺基亚智能电视还采用JBL扬声器,具有杜比音频,杜比数字和DTS TruSurround技术。

Z点评:诺基亚还有C端业务?这次是授权还是自己造?

高通骁龙865继续台积电代工 与A13工艺类似





据外媒报道,近日召开的骁龙年度峰会上,高通公司正式发布了骁龙865为代表的三款处理器。现在有消息显示骁龙865将继续由台积电进行代工,芯片的工艺也与苹果A13处理器类似。

10月份的时候,台积电在财报会议上明确表示,明年上半年将会实现5nm工艺量产,最快会于2020年9月上市。

Z点评:现在能够量产5nm的选择本来就极少。



传Redmi K30 Pro将搭载骁龙865芯片+X55基带





Redmi红米手机将于12月10日发布Redmi K30系列手机,最近有爆料称,该机将搭载骁龙865芯片+X55基带。据了解,早在上个月就有一款疑似Redmi K30 Pro的新机通过了3C认证,认证信息显示该机将配备最高66W快充规格,相比于目前官方公布的Redmi K30 30W快充的规格高了很多。

Z点评:如果真是这样,那就是最早吃上骁龙865的一批产品了。

三星Galaxy S11e带壳渲染图曝光 外观或成定局





近日,有外媒曝光了一组Galaxy S11e的带壳渲染图。从图片来看显示,三星Galaxy S11e的外观与之前的爆料基本一致,其正面将采用一块与三星Galaxy S11类似的居中打孔曲面显示屏;而背部将会采用矩形的三摄方案,消息称该机将配备1.08亿像素主摄+广角镜头+长焦镜头的相机组合;机身尺寸为151.7 x 69.1mm。

Z点评:多个消息源都指向这里,外观应该成定局了。

传微软2020年将推两款Xbox主机 无光驱版期待





有外媒爆料称,微软将于2020年假日购物季推出两个版本的次世代Xbox游戏主机。据相关报道称,微软Xbox这两个版本中,一个是较高端的Anaconda,另外一个是更精简的Lockhart 机型。其中代号为Anaconda的机型,将是 Xbox One 的直接继任者。而代号为Lockhart的机型,将是Xbox One X的继任者,类似于Xbox One S的纯数字(无光驱)版本。

Z点评:请别把买主机变成买电脑一样复杂。(7340642)

好了,以上就是今天的《科技晚报》,明天再见。

