中关村在线消息：北京时间12月5日消息，今天上午荣耀新机荣耀V30系列正式开售，官方公布了荣耀V30手机首销战报。荣耀V30系列两款手机12月5日销售额3秒钟就已经突破了1亿元。



荣耀V30首日销量战报出炉 3秒销售额破亿

上周二的时候，荣耀在北京举行发布会，刚刚荣耀V30系列手机价格正式公布，荣耀V30的6GB+128GB版本价格为3299元，8GB+128GB版本价格为3699元；荣耀V30 PRO的8GB+128GB价格为3899元，8GB+256GB价格为4199元。

据了解，荣耀V30采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证。采用四曲面3D玻璃与AG磨砂工艺，拥有贴合掌心的机身弧度，可防滑、防划伤与防指纹。具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色。

荣耀V30搭载双7nm的5G 双模方案（麒麟990系列+巴龙5000）。并在下载速率领先友商69%，上行速率领先73%，全球首款商用7nm+EUV工艺制程。如在5G网络下并行上传1GB大小的视频，荣耀领先57秒。

官方表示，荣耀V30系列采用全系5G双模，中国移动、中国联通和中国电信5G全频段覆盖（n79、n78、n77、n41、n3和n1）。荣耀V30手机采用双7nm 5G双模芯片方案，麒麟990和巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。

此外，荣耀V30手机的后置摄像头细节也正式公布，后置竖向排列三摄。为4000万超感光镜头+1200万电影镜头+800万长焦镜头。荣耀V30采用MATRIX CAMERA相机矩阵，官方称这是一种软硬协同的技术框架，通过分布式的RAW域AI算法矩阵，借助自研达芬奇架构NPU和麒麟ISP强大处理能力，与联合设计的光学系统深度融合，带来综合影像能力质的提升。

荣耀V30标准版电池容量为4200mAh，荣耀V30 Pro版电池容量为4100mAh。荣耀V30全系列配备了40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。

售价方面，荣耀V30的6GB+128GB版本价格为3299元，8GB+128GB的版本价格为3699元。荣耀V30 Pro的8GB+128GB版本价格为3899元，8GB+256GB的版本价格为4199元。







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀V30首日销量战报出炉 3秒销售额破亿http://news.zol.com.cn/734/7340217.html