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    从游戏开发商证实微软将20年发布两款游戏主机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，外媒从一家小众游戏开发商那里证实，微软或将于 2020 年推出两个版本的次世代 Xbox 游戏主机，虽然去年 6 月份的时候，Xbox 部门主管 Phil Spencer 就已经否认了相关传闻。

    从游戏开发商证实微软将20年发布两款游戏主机
    从游戏开发商证实微软将20年发布两款游戏主机

    微软很早就宣布了 Project Scarlett 的开发计划，但外界猜测它将有两个细分版本 —— 较高端的 Anaconda，以及更精简的 Lockhart 机型纯数字版。

    在本周三，一家匿名游戏开发商对此事发表了简报，并向 Kotaku 证实了该计划，表示新款游戏主机将于 2020 假日购物季推出。

    其中代号为 Anaconda 的机型，将是 Xbox One 的直接继任者。而代号为 Lockhart 的机型，将是 Xbox One X 的继任者 —— 类似于 Xbox One S 的纯数字无光驱版本。

    有报道称 Lockhart 机型将不如其姊妹版本那样强大，但微软尚未透露 Project Scarlett 的确切硬件规格，只是传递了一些基础的性能目标。

    消息人士还是指出：Lockhart 将具有与 PlayStation 4 Pro 相当的强大特性、约 4 TFLOP 的图形计算能力、以及比市面上任何现有游戏主机都更强大的 CPU 。【7340154】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7340154.html report 938 中关村在线消息：近日据悉，外媒从一家小众游戏开发商那里证实，微软或将于 2020 年推出两个版本的次世代 Xbox 游戏主机，虽然去年 6 月份的时候，Xbox 部门主管 Phil Spencer 就已经否认了相关传闻。从游戏开发商证实微软将20年发布两款游戏主机微软很早就宣布了 Proje...
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