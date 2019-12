中关村在线消息:近日据悉,外媒从一家小众游戏开发商那里证实,微软或将于 2020 年推出两个版本的次世代 Xbox 游戏主机,虽然去年 6 月份的时候,Xbox 部门主管 Phil Spencer 就已经否认了相关传闻。



从游戏开发商证实微软将20年发布两款游戏主机

微软很早就宣布了 Project Scarlett 的开发计划,但外界猜测它将有两个细分版本 —— 较高端的 Anaconda,以及更精简的 Lockhart 机型纯数字版。

在本周三,一家匿名游戏开发商对此事发表了简报,并向 Kotaku 证实了该计划,表示新款游戏主机将于 2020 假日购物季推出。

其中代号为 Anaconda 的机型,将是 Xbox One 的直接继任者。而代号为 Lockhart 的机型,将是 Xbox One X 的继任者 —— 类似于 Xbox One S 的纯数字无光驱版本。

有报道称 Lockhart 机型将不如其姊妹版本那样强大,但微软尚未透露 Project Scarlett 的确切硬件规格,只是传递了一些基础的性能目标。

消息人士还是指出:Lockhart 将具有与 PlayStation 4 Pro 相当的强大特性、约 4 TFLOP 的图形计算能力、以及比市面上任何现有游戏主机都更强大的 CPU 。【7340154】

(文中图片来自互联网)

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:从游戏开发商证实微软将20年发布两款游戏主机http://news.zol.com.cn/734/7340154.html