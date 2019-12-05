中关村在线消息：北京时间12月5日消息，近日有网友发现，拼多多在其App和小程序端上线了购买火车票的服务。首页的充值中心栏目中，你就可以找到购买火车票的入口。拼多多此举，似乎意味着他们有意进军在线旅游市场。



拼多多上线火车票购买 正式进入在线旅游市场

此次上线的购买火车票服务，名称为“多多火车票”。拼多多在搜索频道的充值细分栏目下，还为多多火车票设置了独立的入口。拼多多还为新用户赠送了两张5元无门槛券。

此前，数据公司QuestMobile发布了《2019双11洞察报告》显示，今年双11当天，共有6.6亿消费者在移动购物行业中“剁手”，各大电商平台DAU（日活跃用户）激增，其中拼多多DAU2.2亿。

去年这个时候，QuestMobile也发布过类似报告，当时的报告显示，2018年双11当天，拼多多DAU为1.19亿。据此计算，大促当天拼多多DAU净增1.01亿，同比涨幅高达84.8%。

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