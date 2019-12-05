中关村在线消息：近日据悉，在日前召开的骁龙技术峰会上，在介绍骁龙865的时候高通着重介绍了新的Adreno 650 GPU所包含的改进。







高通骁龙865可升级GPU驱动 支持144Hz屏幕

Adreno 650最大一个改进，就是能够独立于系统更新来更新GPU驱动程序。这些驱动更新可以通过Play商城进行分发，高通表示在手机上市之后可以在很长一段时间内持续获得GPU驱动更新。



GPU驱动更新在提升PC游戏性能上起着非常重要的作用，例如目前AMD和NVIDIA的驱动更新往往会和新游戏同步。

在可预见的未来，智能手机上的GPU更新可以和最新游戏挂钩，可以针对新游戏进行特别优化。

高通还强调了“desktop forward rendering”桌面前向渲染。通过该功能主要让移动手游的渲染更接近于PC端，从而改善了像场深度和运动模糊之类的功能，并启用了多个动态灯光和阴影等功能。

骁龙865是首个支持144Hz屏幕的移动芯片组，而这个刷新率在游戏PC上非常常见。骁龙865还支持“真正”的10-bit HDR，并具有Game Color Plus和Fast HDR Blend之类的附加功能，可提供更好的视觉效果和性能。【7340145】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高通骁龙865可升级GPU驱动 支持144Hz屏幕http://news.zol.com.cn/734/7340145.html