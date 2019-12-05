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    微软或20年春季推出消费者版Microsoft 365

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日援引外媒ZDNet的记者Mary Jo Foley爆料，微软有望在2020年春季推出适用于普通消费者的Microsoft 365版本。

    微软或20年春季推出消费者版Microsoft 365
    微软或20年春季推出消费者版Microsoft 365

    在去年暗示以消费者为中心的Microsoft 365衍生版之后，微软就没有发布过任何相关公告和内容。

    在本周召开的瑞士信贷、媒体和电信年度技术会议上，微软Rajesh Jha提到该公司希望将Microsoft 365体验带给消费者，但贾哈没有提供有关微软计划的任何特定信息。

    当前，Microsoft 365是为企业和商业客户提供的产品，将Office 365，Windows 10和Enterprise Mobility + Security结合在一起。

    不过就目前掌握的谣传信息来看，面向消费者的Microsoft 365版本上市后应该叫做Microsoft 365 Life是对当前Office 365的简单重命名，并保留相同的定价方案。

    该报道称，Foley表示微软可能会添加一些新的功能，例如密码管理器和传闻中的“ Teams for Life”应用程序，后者将是面向消费者的新通信应用程序。

    尽管Windows 10属于商业Microsoft 365产品的一部分，但也不会包含在此捆绑软件中。大多数PC都预装了Windows 10，但是提供Windows 10 Pro的产品可能会增加产品的价值。【7340127】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7340127.html report 990 中关村在线消息：近日援引外媒ZDNet的记者Mary Jo Foley爆料，微软有望在2020年春季推出适用于普通消费者的Microsoft 365版本。微软或20年春季推出消费者版Microsoft 365在去年暗示以消费者为中心的Microsoft 365衍生版之后，微软就没有发布过任何相关公告和内容。在本周...
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