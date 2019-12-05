iQOO Neo 855竞速版公布 骁龙855 Plus＋UFS 3.0

中关村在线消息：前段时间，一直有传闻称iQOO手机将推出一款搭载骁龙855 Plus的iQOO Neo手机。今日，iQOO手机官微正式公布了该机的核心配置。



iQOO Neo 855竞速版配置公布

从iQOO官方介绍来看，iQOO Neo 855竞速版将搭载骁龙855 Plus处理器器，并标配旗舰机规格的UFS 3.0存储；机身内置4500mAh大电池，且支持最高33W的闪充规格。



iQOO Neo 855竞速版入网证件照

据了解，这款iQOO Neo 855竞速版早在一周之前就已在工信部正式入网了，其整体设计与之前的产品保持一致，正面采用一块6.38英寸的水滴显示屏，后置相机采用了三摄方案，机身尺寸为159.53×75.23×8.13mm。

近日，安兔兔还公布了iQOO Neo 855竞速版的跑分信息，安兔兔官方表示目前该机的最高成绩为503734，其中CPU成绩143608、GPU成绩196507、MEM成绩90100、UX成绩则是73519。新机相比于iQOO Neo骁龙855版在CPU和GPU方面的成绩都有比较明显的提升。【7340126】

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