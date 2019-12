传微软2020年将推两款Xbox主机 无光驱版期待

中关村在线消息:目前索尼方面已经放出消息,其新一代游戏主机PS5将在2020年Q4正式发布。现在微软方面也透露,其将于2020年假日购物季推出两个版本的次世代Xbox游戏主机。



传微软2020年将推两款Xbox主机

据相关报道称,微软Xbox这两个版本中,一个是较高端的Anaconda,另外一个是更精简的Lockhart 机型。其中代号为Anaconda的机型,将是 Xbox One 的直接继任者。而代号为Lockhart的机型,将是Xbox One X的继任者,类似于Xbox One S的纯数字(无光驱)版本。

同时另有消息人士指出,Lockhart机型将具有与PlayStation 4 Pro相当的强大特性,即可以提供约4 TFLOP的图形计算能力、以及比市面上任何现有游戏主机都更强大的CPU 。

据悉,微软正在推动开发者为Lockhart提供1440p @ 60fps的游戏体验。该公司此前曾表示,Project Scarlett(Anaconda)将支持4K @ 60fps 。

据说,Lockhart机型将会大卖,甚至与微软xCloud云游戏服务或Xbox Game Pass捆绑销售。随着数字平台的兴起,这样的观点还是相当有道理的。【7340004】

