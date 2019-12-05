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    明年手机拍照继续加强 高通将推出2亿像素传感器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月5日消息，本周高通公司正式发布了最新的处理器骁龙865，性能得到了进一步的提升。在接受采访时，高通公司表示，他们明年将会推出最高可支持2亿像素的手机摄像传感器。

    明年手机拍照继续加强 高通将推出2亿像素传感器
    明年手机拍照继续加强 高通将推出2亿像素传感器

    高通表示，他们目前正在与相机制造商合作开发用于智能手机的2亿像素传感器，但是他们并没有透露这家相机制造商的名字。之前，已经有许多手机厂商宣布，新机将会首发骁龙865处理器。

    骁龙865搭载了X55 5G基带，采用了第5代AI引擎，支持了HDR10+ ，5G网络方面则是支持mmWave毫米波, Sub 6 GHz, CA, DSS, 独立和非独立组网。高通骁龙865的AI性能达到了15 TOPS ，是上代的两倍，支持 8K30帧或者是 64MP 4K视频拍摄，最高支持200 MP的相机。

    性能方面，高通骁龙865的 GPU 性能提升了25%，将给手机游戏带来桌面版的体验。综合性能方面，高通表示骁龙865在CPU、GPU等项目中持续性能第一。

    （本文图片来自互联网）

    （7340003）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7340003.html report 807 中关村在线消息：北京时间12月5日消息，本周高通公司正式发布了最新的处理器骁龙865，性能得到了进一步的提升。在接受采访时，高通公司表示，他们明年将会推出最高可支持2亿像素的手机摄像传感器。明年手机拍照继续加强 高通将推出2亿像素传感器高通表示，他们目前正在与...
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