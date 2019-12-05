中关村在线消息：近日据外媒消息，传使用高级骁龙865芯片的手机将能通过使用谷歌下一代手机操作系统Android R的新功能，可用来实现在机场或酒吧出示手机作为身份证明。



骁龙865加Android R组合将让新手机变移动驾照

据了解，如果用户2020年购入的新设备同时具备运行Android R和搭载骁龙865两个条件，那么它将能够支持系统安全储存有用户各种凭证诸如驾照、社保卡以及其他ID卡等。

当地时间周三，高通在夏威夷毛伊岛举行的第三届骁龙科技峰会上宣布了这一消息。

除了支持谷歌的移动驾照之外，搭载骁龙865的高端手机还将能够支持200万像素的摄像头、超快的5G网络速度和更大的屏幕内指纹识别器，后者则被介绍称会更快、更安全。

手机制造商将可以选择使用芯片组的功能，但不能保证他们一定就会这么做。不过，对谷歌的移动ID认证程序的支持将让顶级设备比没有这一功能的手机更具优势。

预计谷歌会在明年5月举行的I/O年度大会上公布Android R的新功能。

高通还在峰会上还推出了一款名为骁龙765的5G芯片，它将有助于让拥有更优电池性能的5G手机的价格更低。【7340000】

（文中图片来自互联网）

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