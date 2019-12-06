星标闪耀 ZOL&百度2019年度星标大奖启动

回望中国互联网科技发展的20年，中国科技力助推“中国智造”成为闪耀世界的标签。从PC到手机，从互联网到物联网，不断创新迭代的互联网科技早已令我们的生活发生了巨变。科技无形，始终要以产品为载体，那些承载创新科技和颠覆设计的产品犹如夜空上闪耀的繁星，理应被人们注视和铭记。





ZOL&百度2019年度星标大奖启动

中关村在线作为中国科技第一门户网站，致力于推动科技产业发展，助力科技企业成长，帮助消费者甄选优质科技产品。2019年是中关村在线深耕科技产业第20年，见证了产业的起伏沉沦和兴衰更替。暨ZOL成立20周年，适逢百度成立20周年，ZOL与百度强强联手，共同打造2019年度科技产业具有影响力的科技产品评选盛事——“星标大奖”。

过往20年，中关村在线与百度紧密合作，共同见证了互联网时代的崛起，如今又将迎来以5G、AI、IoT为核心推动力的AIoT万物智联时代。今年是中关村在线连续第12年主导科技产业年度产品评选活动，每一年都为带动行业前进、具有影响力的产品给予肯定，鼓励更多的品牌能够为科技行业的发展带来技术、应用、设计方面的创新。

与往年不同的是，2019年度科技产品大奖评选不仅将一贯坚守中关村在线专业测试及产品排行榜等权威数据，并将首次引入百度搜索及feed热榜指数，并首次推出年度标杆产品奖项“星标大奖”，打造科技产业最高殊荣。ZOL专业输出，百度影响力加持，百家号优秀作者及网民参与，进一步提升该奖项在中国科技产业中的权威评价能力和影响力。

本次参评产品覆盖：个人电脑、DIY配件及产品、计算机外设产品、游戏硬件设备、移动（通讯）设备、影像产品、音频设备、智能生活、家用显示设备、白色家电、厨卫电器、生活家电、净化产品、商用办公产品、商用显示产品、企业级产品，覆盖16大类别，超70余个细分垂类，共计5.6万多款产品参评，其中438款产品被选入网友投票环节。

网友投票是本次ZOL&百度2019年度星标大奖评选活动的重要评奖依据之一，除此之外，评选还将综合各大产品线的横评成绩排名、专业编辑一致认可、专家团及KOL终审，并综合产品线ZDC排行榜数据及百度排行榜数据，辅以电商平台销量数据进行综合评选。最终将从“产品技术、应用价值、创新性、性价比”四大维度确定奖项归属。



2019年度星标大奖投票启动

ZOL&百度2019年度星标大奖评选活动共设立“星标大奖”、“用户选择奖”、“专业选择奖”、“行业创新奖”四大奖项。自11月6日项目启动以来，历时一个月，经过ZOL百人专业评审团严苛甄选，并通过百度权威数据验证及ZOL和百度双方最终确认，12月6日最终入围产品上线，进入在线投票环节，最终大奖将于12月26日颁奖盛典上震撼公布。

创新不只是科技产品的专属，而他们却最直接地改变着我们的生活，改变这个世界。当绝大多数产品随着时间的洪流逐渐淡去，总有那么一些经典值得被铭记。现在，就为您喜爱的2019年度科技产品投上宝贵的一票，让我们共同见证卓越产品的诞生并为之加冕。

投票地址：http://best.zol.com.cn

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