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    三星Galaxy S11e带壳渲染图曝光 外观已成定局

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近段时间，关于三星新一代旗舰Galaxy S11系列的爆料层出不穷，消息称三星今年依然会推出三款新机。近日，有外媒曝光了一组Galaxy S11e的带壳渲染图。

    三星Galaxy S11e带壳渲染图曝光 外观已成定局
    网曝三星Galaxy S11e带壳渲染图

    从图片来看显示，三星Galaxy S11e的外观与之前的爆料基本一致，其正面将采用一块与三星Galaxy S11类似的居中打孔曲面显示屏；而背部将会采用矩形的三摄方案，消息称该机将配备1.08亿像素主摄+广角镜头+长焦镜头的相机组合；机身尺寸为151.7 x 69.1mm。

    三星Galaxy S11e带壳渲染图曝光 外观已成定局
    三星Galaxy S11e采用后置三摄方案

    据此前爆料，三星Galaxy S11e将延续前代产品的设计思路，相比于常规的Galaxy S11和Galaxy S11+的硬件配置会略有缩水，但售价会更加便宜。该机将同样搭载高通骁龙865处理器，配备至少6GB内存规格，机身内置4100mAh电池。

    综合当前已知爆料，三星Galaxy S11系列的外观设计已经基本可以确定，三款手机均会采用正面居中打孔屏+后置矩形相机模组的方案，只是在屏幕/相机的规格等方面有些许差别。【7339979】

    （本文图片来自网络）

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