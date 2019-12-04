抖音“啄木鸟2019”行动打击黑产 封禁作弊帐号超127万

中关村在线消息：近日，字节跳动安全中心公布了为期三个月的打击黑产专项行动“啄木鸟2019”的阶段性成绩，自2019年10月起至今的两个月行动中，字节跳动安全中心封禁涉嫌刷量作弊的违规抖音帐号超过127万，同时，拦截黑产刷量注册抖音帐号请求超过5888万次。

近几年，随着短视频行业的快速发展，黑灰产业的不法分子，也看到了短视频平台上的巨大利益，尤其是刷量作弊行为，在短视频平台上存在着巨大的利益驱动力。

目前，互联网黑灰产业的发展已形成了完整的产业链，在各环节中呈现智能化、规模化、平台化及产业化等特点。针对抖音这类短视频平台的粉丝和流量运营，黑灰产的作弊行为主要包括刷粉、刷流量、薅羊毛、诈骗引流等类型。

其中，刷粉、刷流量类的刷量作弊行为是黑灰产针对短视频类产品的主要作弊形式，对平台用户生态、商业化生态都有极大的危害。为此，字节跳动安全中心在今年10月发起针对黑产刷量作弊行为的专项打击行动“啄木鸟2019”。

在日常对抗中，字节跳动安全中心发现，大量黑灰产不法团伙试图使用虚假身份信息、虚拟手机号等各种手段绕开、躲避平台管理手段，进行刷粉刷量作弊。

“一直以来，从事刷量作弊的黑产团伙与字节跳动安全中心的对抗持续存在，可以说非常激烈，这种对抗都是小时级别的对抗。”字节跳动安全中心负责人表示，“我们每周拦截黑产作弊帐号的注册请求都在400-500万次上下。”

据了解，本次“啄木鸟2019”行动中，除了日常的策略对抗、作弊模型识别之外，字节跳动安全中心还开发、升级了新型风控策略模型，有效提升了基于行为特征、物理特征、内容特征等方面的算法模型+策略识别能力。

例如，采用实时计算与挖掘算法，检测异常注册行为，并通过相似扩散、异常离群聚类挖掘恶意行为，有效识别机器、批量恶意注册行为，实施针对性拦截打击工作。目前来看，”啄木鸟2019“专项行动打击效果明显，截止11月30日，已拦截黑产刷量注册帐号请求超过5888万次。

字节跳动安全中心负责人表示，“啄木鸟2019”专项行动的打击力度会长期维持，后续会持续升级风控策略、风控模型，在当前已经部署的反作弊策略基础上，继续保持对新发作弊类型的针对性处置能力，有效识别、打击包括刷量作弊在内的各类黑产活动，保障业务生态安全，保护用户体验。

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