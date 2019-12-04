“新消费·新模式·新生态” 2019ZOL营销峰会（上海站）圆满举行

主题为“新消费·新模式·新生态”的2019ZOL营销峰会（上海站）于北京时间12月4日下午在上海召开。慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东，ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏，ZOL智慧营销事业群副总经理高华，以及众多科技品牌合作伙伴一同出席了本次大会。





ZOL刘小东：新消费·新模式·新生态

慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东在会上做了主题为《新消费 新模式 新生态》的演讲。刘小东表示：“2019年是ZOL深耕科技行业的第20年，见证了产业的起伏沉沦和兴衰更替的ZOL发生了巨大的变化。”



慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东主题演讲

刘小东口中的变化，正是ZOL迎来的三大升级，即商业模式升级、人才和产品结构升级、服务能力全面升级。

商业模式升级是ZOL从媒体型公司向产业互联网公司快速迭代。一方面，ZOL通过扩展媒体宣发能力，帮助客户覆盖各大互联网生态；一方面，ZOL叠加TP定制服务、SaaS及代运营服务，帮助客户降低互联网经营成本。

人才和产品结构升级就是构建多维产品+多元人才型组织。首先是ZOL的团队结构进行了全面升级，积极引进专业人才，成立智慧营销、智慧零售和智慧平台三大事业群，以“更聚焦、更高效、更协作”的状态开展业务。

产品结构方面快速迭代TP服务及SaaS产品，为客户提供多平台toC营销卖货能力、多手段营销、会员系统、进销存及库存管理、业务财务一体化管理等服务。

服务能力全面升级则是通过提升ZOL的媒体宣发能力、渠道服务能力、B端供应链能力和互联网销售能力，帮助客户实现品销合一的的营销服务。

据刘小东介绍：“从今年年初到今年10月底，SaaS线下平台实时交易情况，无论是每天订单还是消费的会员，到店交易的情况，不同的产品的实时的情况，同比去年也有非常高的成长。”

截至2019年11月20日，ZOL已服务品牌客户1135家，影响5000万互联网科技用户；供应链营收30亿，同比增长327%，帮助客户把渠道铺设到了15个省；SaaS产品服务12000家客户，同比增长243%；通过TP服务帮助275家客户进入了百度小程序生态。

最后，刘小东表示：“在新的一年里，ZOL愿意跟在座的各位合作伙伴一起成长，面对新的5G的整个物联网生态，我们希望跟这个行业的脉动更加紧密，助力客户的价值得到更好的成长！”

ZOL蔡小鹏：连接新生态 触达4亿科技用户

慧聪集团副总裁、ZOL总经理蔡小鹏在会上做了主题为《连接新生态 触达4亿科技用户》的分享，对2019年ZOL的成绩进行了回顾和总结，并对2020年ZOL即将做出的战略升级进行了阐述。



慧聪集团副总裁、ZOL总经理蔡小鹏演讲

据蔡小鹏介绍，2019年ZOL站内及客户端深度服务了7000万专业科技用户，共编辑产出8.7万篇原创专业内容，带来4.7亿阅读量，向电商及渠道输出3300万销售线索，间接推动了520亿元的GMV成交。



在站外合作平台上，ZOL的今日头条总阅读量达到1.69亿，同比增长23.2%；百家号阅读量达到1.33亿，同比增长915%；抖音播放量达到617万，同比增长3887%。

2019年，ZOL与诸多一线品牌共同取得了进步。蔡小鹏指出，这些品牌之所以取得成功，主要是因为三点原因：第一是抓住智能大趋势，产品线快速迭代，切入5G&智能产品市场；第二是聚焦爆款新品打造，从产品研发到营销传播，打造爆款迅速扩张；第三是用户分层营销，针对互联网每一层级科技用户定制营销。

面对即将到来的2020年，蔡小鹏向现场来宾们阐释了ZOL2020媒体三大能力升级，即提升对专业内容的理解力、提升百度生态的代运营能力、提升大流量平台的用户影响力，深度连接各大生态平台，为不同层级科技用户提供服务。

一、对专业内容的理解力，帮助合作伙伴获得5000万专业用户认可。ZOL拥有20年的专业建设能力，百人编辑团队深度理解互联网对专业的需求变化同时可以快速形成战斗力。ZOL通过多次的宣传路径总结出“21天立体全面解读产品“法则，立体深度打造新品爆款传播。

二、代运营能力叠加，帮助合作伙伴在百度生态2亿科技用户中建立自主决策经营阵地。通过搜索+信息流双流量引擎联通百度2亿生态用户，ZOL帮助品牌在百度建立品牌自主决策经营主阵地，同时提供深度运营覆盖百度用户全路径以及一站式托管高标准代运营的服务。

三、了解平台及用户内容喜好，帮助合作伙伴在大流量平台中高效传播。ZOL深度理解大流量平台喜好，持续产出爆款内容，在头条、百家号、京东、淘宝、抖音等平台拥有强大的引流能力。此外，ZOL还具有数十家MCN机构超过200席科技、泛科技自媒体合作进一步扩大传播辐射半径，覆盖今日头条、百度百家、腾讯新闻、凤凰新闻、网易新闻等主流资讯平台。

蔡小鹏表示：“ZOL都通过对这些平台的连接，对这些平台的理解，努力的触达科技用户，帮助我们的合作伙伴在他们之间建立联系，帮助我们的客户伙伴接触到影响到这些用户。”

“ZOL二十年的时间一直努力的改变，一直努力的顺应整个互联网的变化和趋势，希望能在这些变化中提供给所有的合作伙伴更多的服务，更好的服务，希望和大家一起在未来五年十年更长的时间，服务整个科技产业，服务整个科技用户。”蔡小鹏说。

ZOL高华：六大营销解决方案 实现品效合一新通路

ZOL智慧营销事业群副总经理高华在会上做了主题为《六大营销解决方案 实现品效合一新通路》的分享，通过一个个具体案例，阐释了ZOL的营销理念——“成功的营销”是利用有限的资源在产品的每一个环节打出声量，实现品销合一。



ZOL智慧营销事业群副总经理高华做案例分享

高华表示：“我认真地通过半年的时间研究了网红的套路，第一是超强的演讲能力，不买就错过了什么；第二选品能力非常强，他们选的都是快销，日化，服饰类的产品，通常客单价都是300元；第三，优惠力度，最低的折扣是五折。这种营销的方式在短时间内可以帮助品牌做到销量的提振。但是长期来看，也对整体的品牌有损伤，过度地做低价促销，品牌的溢价是很难提升上来的。”



据介绍，2019年ZOL服务了超过1100个品牌客户，为100+场高热度新品发布会整合传播，战略合作及报道14场热门展会、定制线下活动264场、每天与超过5000个用户互动交流。

这些案例是ZOL在解决具体问题时提出的具体解决方案，包括如何整合全网资源借力热点打爆新品、老品牌新产品如何快速获得市场认可，又或者如何最大化深挖旗舰级产品的高溢价、如何复制20年积累的能力，以及如何借力生态优势与上下游构建共赢之道、如何运营百度生态打造品牌获客全场景。

在与百度、OPPO、NVIDIA、海尔、欧拉等伙伴的合作过程中，ZOL获得了这些新的经验，同时也为大家提供更有效的营销服务。

高华表示：“ZOL将作为科技领域全域解决方案供应商，通过四大核心服务助力合作伙伴品销合一。以专业内容联动外部平台，打造双ZOL影响力，全产品周期布局全网资源打造最全爆品解决方案，全面运营百度生态，深度触达5000万发烧用户，辐射4亿泛科技用户。”

见证百度智能小程序战略启动仪式

在刚刚结束的北京和深圳两场峰会中，ZOL启动了与百度的“新消费 新模式 新生态”科技生态战略合作，已经有28家品牌商和290家零售商正式入驻。刘小东与在场嘉宾一同回顾了当时的盛况视频。

百度智能小程序生态和运营负责人柳菲在视频中说道：“百度这么多年来一直致力在人与信息的连接，基于小程序这样一个载体，我们将进一步把人和服务和商品之间的连接也打通。我们希望通过（百度）智能小程序与各位的合作，把大家的品牌经营阵地可以放到百度上，可以帮助大家把用户的全生命周期，在百度的各个生态和场景里边进行很好的运作。”

刘小东表示：“在未来的这一年，百度对ZOL，对我们的合作伙伴，是有非常大的流量倾斜，在座各位我们也希望在未来的时间里

能更多交流，能让我们在除阿里淘宝以外，京东以外，有一个更好的自己基于用户的交易平台。”

至此，2019ZOL营销峰会（上海站）圆满结束，ZOL将帮助科技领域所有品牌客户打造第三经营阵地，实现百度2亿用户全生态覆盖，赋能、连接，创造未来无限可能！

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