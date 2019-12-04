高通骁龙年度技术峰会发重磅新品 加速5G成为主流

2019年12月3日，夏威夷——在骁龙年度技术峰会首日，Qualcomm Incorporated总裁安蒙（Cristiano Amon）与来自全球生态系统领军企业的嘉宾一同登台，宣布5G将在2020年扩展至主流层级，让全球更多消费者享受到5G数千兆比特的连接速度。全新高通骁龙5G移动平台将定义新一代旗舰智能手机的性能和体验，同时推动5G终端在全球不断增加的5G商用网络中的广泛部署。



Qualcomm Incorporated总裁安蒙

安蒙表示：“5G将开启令人振奋的全新机遇，为世界相互连接、计算和沟通的方式带来超越想象的变革。我们非常高兴能在推动5G全球普及的过程中发挥关键作用。今天发布的骁龙5G移动平台再次充分展现了我们的行业领导地位，并将推动实现2020年5G规模化部署的愿景。”



高通骁龙865 5G移动平台



高通骁龙865 5G移动平台

宣布面向2020年的旗舰级骁龙8系5G移动平台、骁龙7系集成式5G移动平台以及骁龙模组化平台系列



Qualcomm Technologies, Inc.高级副总裁兼移动业务总经理阿力克斯·卡图赞

Qualcomm Technologies, Inc.高级副总裁兼移动业务总经理阿力克斯•卡图赞（Alex Katouzian）宣布两款全新5G骁龙移动平台，将在2020年引领和驱动5G和AI的发展。旗舰级骁龙865移动平台和骁龙X55调制解调器及射频系统，是能够支持全球5G部署的全球最领先的5G平台，将为下一代旗舰终端提供无与伦比的连接与性能。骁龙 765/765G移动平台将带来集成5G连接、AI处理以及高通骁龙Elite Gaming部分特性。骁龙865和骁龙765/765G预计将成为2020年发布的全球领先Android手机的选择——无论是面向5G用户还是4G用户。新平台的详细信息将在峰会第二天发布。

卡图赞还宣布推出首个基于移动平台打造的模组系列——骁龙865和765模组化平台。以上模组化平台基于端到端策略打造，旨在为行业提供轻松实现5G规模化部署所需的工具，帮助客户降低开发成本，更快速地推出具有全新工业设计的智能手机和物联网终端。Verizon和沃达丰是首批宣布支持骁龙模组化平台认证计划的运营商，预计2020年将有更多运营商加入这一计划。

全新Qualcomm® 3D声波指纹识别技术

卡图赞还宣布推出新一代超声波指纹传感器——3D Sonic Max。3D Sonic Max支持的识别面积是前一代的17倍，能够支持两个手指同时进行指纹认证，进一步提升了安全性，此外也提高了解锁速度和易用性。

与安蒙和卡图赞共同登台分享的还有以下生态系统领军企业嘉宾（按出场顺序）：



从左到右依次为：HMD Global首席产品官Juho Sarvikas，小米集团联合创始人、副董事长林斌，Qualcomm高级副总裁兼移动业务总经理阿力克斯·卡图赞，Qualcomm SVP兼CMO鲍德温，Qualcomm总裁安蒙，Verizon首席产品开发官 Nicki Palmer，OPPO副总裁与全球销售总裁吴强，摩托罗拉总裁Sergio Buniac

Verizon首席产品开发官 Nicki Palmer表示：“高通在助力推动全球5G生态系统发展中发挥了重要作用，我非常高兴能够见证这家企业发布基于移动平台的模组，为整个产业进一步推动5G产品规模化提供有力支持。骁龙技术峰会是生态系统合作伙伴深化合作的盛会，也为Verizon提供了分享我们5G愿景的舞台，我们很高兴和大家共同展望5G将为社会带来的巨大影响。”

摩托罗拉总裁Sergio Buniac表示：“5G是整个联想集团的业务重点——无论是网络基础设施还是消费终端业务，我们是业界首家推出5G智能手机和率先展示5G PC的厂商。作为联想集团旗下的移动业务，摩托罗拉将在2020年继续引领5G时代，在高性能的骁龙765和865移动平台的支持下，不断扩大5G解决方案组合，重振我们在顶级旗舰终端市场的地位。”

小米集团联合创始人、副董事长林斌表示：“5G手机时代有着巨大的机会与挑战，对终端的形态、交互和影音应用等都带来极大的创新空间，下一代超级互联网将是5G+AI+IoT的全新模式。小米将全力推动5G手机的研发和推广，并将于明年第一季度推出5G年度旗舰小米10，成为首批发布搭载高通骁龙865移动平台智能手机的厂商之一。”

OPPO副总裁与全球销售总裁吴强表示：“OPPO与高通一直保持紧密合作关系。我们非常荣幸见证高通骁龙全新5G移动平台发布，并参与到5G全球规模化商用与普及的进程中。OPPO将在明年第一季度推出搭载高通骁龙865移动平台的旗舰级产品，为全球用户带来出色的5G体验。面向5G万物互融时代，OPPO将持续在5G技术、产品研发、应用场景等方面加大投入，并携手包括高通在内的产业链领先合作伙伴，最大化实现5G用户价值。”

HMD Global首席产品官Juho Sarvikas表示： “我们在2020年的重中之重是实现5G的进一步普及——采用骁龙765移动平台推出顶级品质但价格适中、且能满足未来需求的5G手机，为NSA和SA网络的用户提供最佳5G连接性能。骁龙765移动平台不仅能够支持业界一流的5G连接，而且能够与我们的PureDisplay技术相结合，共同提供突破性的娱乐体验；我们ZEISS支持的、具有独特优势的成像解决方案能够支持用户通过5G连接创造和分享令人惊叹的内容。此外，我们祝贺高通推出骁龙模组化平台，这一创新方式能够助力OEM厂商极大简化5G终端开发过程、降低5G终端开发的门槛，我们希望能够携手高通通过这一令人兴奋的平台创造更多机遇。”

除了此次参加2019骁龙技术峰会的产业链合作伙伴之外，中国领先的OEM、ODM厂商及品牌——包括黑鲨、酷派、iQOO、联想、魅族、努比亚红魔、一加、Realme、Redmi、坚果手机、TCL、 vivo、闻泰、中兴和8848等，均计划在其2020年及未来发布的5G移动终端中采用高通最新发布的骁龙5G移动平台。

今年骁龙技术峰会主题演讲将于夏威夷标准时间12月3日、4日和5日每天上午9:00（北京时间12月4日、5日和6日每天清晨3:00）在高通官网骁龙技术峰会页面www.qualcomm.com/snapdragontechsummit进行直播。欢迎您通过高通中国微博、高通中国微信（ID：Qualcomm_China）以及高通Twitter获取峰会信息，也可以在社交平台关注话题#骁龙技术峰会#（国内）/ #SnapdragonSummit（海外）。

关于Qualcomm

Qualcomm发明的基础科技改变了世界连接、计算与沟通的方式。把手机连接到互联网，我们的发明开启了移动互联时代。今天，我们发明的基础科技催生了那些改变人们生活的产品、体验和行业。Qualcomm引领世界迈向5G，我们看到新一轮蜂窝技术的变革将激发万物智能互连的新时代，并在网联汽车、远程健康医疗服务和物联网领域创造全新机遇——包括智慧城市、智能家居以及可穿戴设备。Qualcomm Incorporated包括技术许可业务（QTL）和我们绝大部分的专利组合。Qualcomm Technologies, Inc.（QTI）是Qualcomm Incorporated的全资子公司，与其子公司一起运营我们所有的工程、研发活动以及所有产品和服务业务，其中包括半导体业务QCT。

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