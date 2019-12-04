OPPO Reno3入网证件照公布 水滴屏+后置四摄

中关村在线消息：今早，有媒体消息称OPPO Reno3已获得工信部入网许可。现在，工信部正式公布了该机的入网证件照。



OPPO Reno3证件照公布

从图片来看，OPPO Reno3正面将采用一块6.4英寸的AMOLED水滴屏，分辨率为2400×1080，位于屏幕中央的前摄为1600万像素；该机背部搭载了四摄方案，规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素，四摄模组竖直排列在机身左上角。

其他方面，OPPO Reno3的机身尺寸为160.2×73.3×7.9mm，重量为172g，机身内置了3935mAh电池，配备8GB+128GB存储组合。



网曝OPPO Reno3系列渲染图

此外，OPPO此次还会一同推出Reno3 Pro机型，该机将采用挖孔方案的双曲面显示屏，并将搭载骁龙765系列5G芯片，支持NSA/SA双模5G网络，同时也支持5G全网通。同时，该机还在机身厚度仅为7.7mm的轻薄机身中，内置了4025mAh（典型值）电池。【7339176】

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