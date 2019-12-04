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    Nintendo Switch国行版公开 售价2099 元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月4日消息，今天上午，腾讯与任天堂公司在上海召开了发布会，并在这次发布会上公开了国行版Nintendo Switch的具体信息。国行版Nintendo Switch即将于12月10日正式开售，售价为2099元。

    Nintendo Switch国行版公开 售价2099 元
    Nintendo Switch国行版公开 售价2099 元

    发布会上，腾讯公司也公布了国行版Nintendo Switch的游戏首发阵容，《超级马力欧兄弟U 豪华版》将会随机器首发，《马力欧卡丁车8 豪华版》和《超级马力欧奥德赛》随后即将发售，售价均为299元。后续，《超级马力欧网球ACE》和《塞尔达传说旷野之息》等游戏也在筹备之中。

    除此之外，很多优秀的国产游戏也会陆续推出，之前口碑不错的《艾希》、《中国式家长》都在其中。

    同时，腾讯也公布了众多配件信息，马车joycon方向盘、便携充电支架、黑色switch收纳包 、电源适配器（充电器）、Switch Pro手柄 、Joy-con以及底座+充电器+HDMI线套装都将推出国行版本。

    （本文图片来自互联网）

    （7339141）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Nintendo Switch国行版公开 售价2099 元http://news.zol.com.cn/733/7339141.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7339141.html report 781 中关村在线消息：北京时间12月4日消息，今天上午，腾讯与任天堂公司在上海召开了发布会，并在这次发布会上公开了国行版Nintendo Switch的具体信息。国行版Nintendo Switch即将于12月10日正式开售，售价为2099元。Nintendo Switch国行版公开 售价2099 元发布会上，腾讯公...
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