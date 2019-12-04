中关村在线消息：北京时间12月4日消息，据韩国媒体报道，韩国的5G网络订阅人数将达到400万人，韩国已经抢先一步抢占了5G网络发展第一的位置，尽管这一年来他们都在于美国运营商们争分夺秒。



韩国5G用户数突破400万 每月新增超50万

根据媒体的统计，自4月份5G网络在韩国推出以来，每月新增的5G订阅用户至少有50万。若该进度在10月和11月得以保持的话，400万5G订阅用户的里程碑应该已经超越。

Strategy Analytics发布的报告显示，得益于其对AR和VR内容的重视，LG Uplus 的5G市场份额比其在韩国的整体零售市场份额高出九个百分点。

报告显示，2019年Q2韩国每位5G用户每月平均使用24GB流量，而4G为9.5GB；AR和VR服务占5G网络流量的20％，沉浸式视频则被证明是一项重要的服务；LG Uplus的目标是到2022年底全国范围内的5G覆盖范围。

Strategy Analytics 用户体验创新研究副总裁Kevin Nolan补充说：“我们对内容的专业质量和所提供的各种体验印象深刻。AR和VR内容需要不断的更新以保持用户重新使用服务，因此内容制作和收购的持续推动将成为产生长期吸引力和重复消费的关键。”

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