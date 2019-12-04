iQOO Neo 855竞速版官宣 搭载骁龙855 Plus

中关村在线消息：今天上午，iQOO手机官微正式宣布将推出“iQOO Neo 855竞速版”机型，并将于明日正式该机的具体信息。



iQOO Neo 855竞速版官宣

据了解，这款iQOO Neo 855竞速版早在一周之前就已在工信部正式入网了，其整体设计与之前的产品保持一致，正面采用一块6.38英寸的水滴显示屏，机身内置4420mAh电池，后置相机采用了三摄方案，手机尺寸为159.53×75.23×8.13mm。



iQOO Neo 855竞速版入网证件照

日前，安兔兔还公布了iQOO Neo 855竞速版的跑分信息，安兔兔官方表示目前该机的最高成绩为503734，其中CPU成绩143608、GPU成绩196507、MEM成绩90100、UX成绩则是73519。新机相比于iQOO Neo骁龙855版在CPU和GPU方面的成绩都有比较明显的提升。

此外，从MEM成绩来看，新机依然配备的是UFS 3.0闪存，并搭配有TurboWrite和HPB性能优化技术。【7339076】

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