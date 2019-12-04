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    扎克伯格表示拆分公司不能解决实际问题

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒CNET消息，Facebook首席执行官马克·扎克伯格认为，拆分自己的社交网络不能解决“实际问题”。

    扎克伯格表示拆分公司不能解决实际问题
    扎克伯格表示拆分公司不能解决实际问题

    扎克伯格在周二播出的《CBS This Morning》专访中说道，他欢迎对科技行业的监管，但重申像拆分Facebook这样的措施并不是正确的解决办法。

    扎克伯格在接受采访时表示：“很多人都很沮丧，并在谈论诸如拆分公司的措施……这实际上并不能解决这些问题，不是吗？我的意思是，拆分Facebook无法解决政治言论问题。”。

    立法者甚至是Facebook联合创始人Chris Hughes都呼吁美国监管机构遏制这家社交网络的力量。一些评论家呼吁将照片共享网站Instagram和消息服务WhatsApp应该被拆分出去。

    当被问及一家公司是否应具有这种影响力或力量时，扎克伯格在接受采访时说：“我认为你所说的基本答案是‘不'。私营公司不应该做出如此重要的决定，以平衡我们都关心的不同社会价值。”

    在此节目中，扎克伯格和他的妻子普莉希拉·陈还谈到了Facebook的政治广告争议政策，以及  致力于开展诸如消除所有疾病和提高教育公平性等项目的慈善组织“陈-扎克伯格倡议”。【7339050】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7339050.html report 969 中关村在线消息：近日据外媒CNET消息，Facebook首席执行官马克·扎克伯格认为，拆分自己的社交网络不能解决“实际问题”。扎克伯格表示拆分公司不能解决实际问题扎克伯格在周二播出的《CBS This Morning》专访中说道，他欢迎对科技行业的监管，但重申像拆分Facebook这样...
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