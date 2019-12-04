中关村在线消息：近日，据欧盟近期公示的商标清单，三星获批了一项名为“Hideaway Hinge”隐藏式铰链 的商标，表明在未来的可折叠手机中三星想要隐藏铰链。



三星新商标获批 新可折叠手机将隐藏铰链

在今年10月召开的2019年开发者大会上，三星展示了一款类似于摩托罗拉Razr 2019的垂直翻折概念手机。外媒推测三星会以Galaxy Fold 2或者其他名字，在2020年第1季度推出。

2019年12月2日，三星获得了欧盟知识产权局EUIPO的“Hideaway Hinge”商标。该该申请是通过芬兰提交的，在说明中写道：“智能手机；平板电脑；以智能手机和平板电脑的组件形式悬挂。”

铰链是折叠手机的重要组成部分，功能正常的铰链有助于良好的用户体验，而且基本上智能手机厂商都会给铰链取个名字，华为Mate X有一个Falcon Wing，在TCL的折叠电话中，铰链称为DragonHinge。

现关于三星新款折叠手机的信息并不多，不过此前的概念图中表明三星将会使用打孔摄像头。鉴于Galaxy S10系列和Galaxy Note 10系列，采用打孔摄像头并没令人感到新奇。

新款垂直折叠手机的定价可能会比Galaxy Fold更加亲民。《朝鲜先驱报》昨天宣布，新设备的售价仅为845美元。这将使该手机比摩托罗拉RAZR便宜得多，后者是目前最便宜的折叠手机，价格为1500美元。【7339027】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星新商标获批 新可折叠手机将隐藏铰链http://news.zol.com.cn/733/7339027.html