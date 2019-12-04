中关村在线消息：近日据《经济日报》报道称，苹果已安排代表在下周与台湾地区触控面板制造商 GIS 会面，以商讨开发带有屏下指纹扫描仪的新款 iPhone 智能机的推出时间。



苹果或为20款iPhone配高通超声波屏下指纹技术

外界预计，下一代 iPhone 将采用来自高通的超声波指纹传感器技术并于 2020 年发布，若产业链合作伙伴未能提供及时有力的支持，这项改进或被推迟到 2021 年。

GIS 将与高通合作，以提供必要的组件。这一消息，与 Ming-Chi Kuo、巴克莱分析师、以及彭博社的最新报道一致。

用户普遍期待 2020~2021 年的新款 iPhone 智能机会配备 Face ID + 屏下指纹识别功能。

目前常见的屏下指纹方案，分为光学和超声波两种类型。前者依赖于屏幕发光来创建指纹的 2D 图像，而超声波则能够通过高频声波来映射 3D 图像。

高通已经为三星 Galaxy S10 和 Note 10 智能机提供过超声波指纹传感器技术。不过到 2020 或 2021 年，新款 iPhone 有望采用更加高级的版本。【7338928】

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